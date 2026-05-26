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Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

La hermana del futbolista utilizó las redes sociales para contar que será madrina del niño en camino y sorprendió. "Gracias a mi otra mitad por elegirme", escribió de manera sentida la joven.

¿Quién será papá en el plantel de Boca?

¿Quién será papá en el plantel de Boca?

X (@BocaJrsOficial)

El mundo del espectáculo se revolucionó con la noticia del bebé en camino de un futbolista de Boca: Marcelo Chelo Weigant. Sucede que, a pesar de ser una figura conocida en el mundo del deporte, tomó relevancia en otro ámbito por ser pareja de Ángela Leiva. Sin embargo, a menos de un año de su separación de la cantante, será padre con otra mujer.

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La confirmación no llegó de su parte, sino de su hermana llamada Morena, quien utilizó sus redes sociales para contar que será madrina del niño en camino. “Gracias a mi otra mitad por darme el privilegio de elegirme. Prometo estar siempre para vos, acompañarte en cada momento, cuidarte y también malcriarte”, escribió.

“La madrina siempre va a estar a tu lado para darte todo su amor y acompañarte en cada aventura que nos espere juntos. Los amo mucho”, agregó por el niño que el jugador espera con su novia Nayla Rosica, hija del secretario general y mano derecha del presidente del club Juan Román Riquelme.

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La noticia, además del embarazo, tiene que ver con que hace menos de seis meses que el Chelo confirmó su relación y, poco tiempo antes se había separado de la cantante de cumbia Ángela Leiva, quien se mostró muy triste por la ruptura inesperada.

En LAM, contaron que el futbolista la dejó por WhatsApp mientras él estaba en Estados Unidos jugando para el Inter Miami, mientras la artista estaba en Argentina.

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