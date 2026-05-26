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Una participante de Gran Hermano denuncia arreglo y acomodo: "Me querían afuera"

La jugadora se quejó en sus redes sociales por los manejos de la producción del programa y consideró que hay favoritismos.

¿Quién denunció a Gran Hermano?

¿Quién denunció a Gran Hermano?

La expulsión de Lola de Gran Hermano Generación Dorada 2026 generó controversia dentro de la casa. La producción tomó la decisión de apartarla del juego por haber hablado del afuera y la jugadora consideró que no fue justo, por lo que denunció arreglo y acomodo.

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.
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Sucede que el Big informó: “Hace pocas horas registré una charla entre Lola y Manuel donde Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero”. Pero ella aseguró que no dijo nada y le respondió: “La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y análisis. Yo no me dejo engañar”.

Además de la salida de Lola, GH confirmó que Manuel quedó nominado inmediatamente. “Lola, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, cerró la voz.

Fue entonces que, luego de la salida, Lola explotó en redes sociales: “Realmente el tema fue conmigo. Me querían afuera. Yo me quería quedar, pero bueno, nada, los amo con todo mi corazón, no tengo más nada para decirles que pedirles disculpas a todos los que dieron y dejaron todo para que yo vuelva, y ahora estoy en mi casa".

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Y cerró: "Y Tití, garca. Tití garca. Te quiero Titi pero sos una garca. O sea, realmente se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí, de que esto, de lo otro, o sea realmente nefasto. Y yo también en un lugar donde había malas vibras no iba a estar. Que no la iba a traicionar no la iba a traicionar, pero no iba a estar en un lugar donde me tiraban la mala. ¡Y se lo dije a ella! Y menos mal que en estos cuatro días que estuve, estuve con Cinzia y con Luana porque por lo menos me cagué de risa".

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

Una conversación ente Andrea Del Boca y Manuel Ibero despertó la sospecha en Gran Hermano sobre la incipiente relación del jugador y Lola Tomaszeuski, recientemente ingresada a la casa mediante el repechaje. ¿Hay amor o es solo una estrategia de juego por el shippeo?

Es que, la joven participante había ingresado al reality en pareja, pero tuvo un gran acercamiento con el ex de Zoe. Si bien estando dentro negaban cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, al salir se enteró que su novio la engañó y decidió terminar su noviazgo, por lo que al tener la oportunidad de ingresar le confesó todo a su compañero y dieron riendas sueltas al amor.

Pero algo hizo ruido ahora. ¿Qué pasó? La actriz decidió opinar sobre el romance de ambos y le empezar a dar “consejos”.Que la historia tuya con Lola sea como una telenovela que va teniendo diferentes matices. No todo de una porque sino en dos o tres días, ¿qué?”, empezó analizando la también productora. “Sí, sino aburre, ¿no? Te jugás todas las cartas y listo”, comentó el hermanito que recibió la aprobación de la estrella televisiva argentina.

Si bien esta pequeña charla despertó la incertidumbre si realmente Ibero está enamorado de su compañera o es solo parte de la estrategia televisiva para quedarse con el premio principal del programa, él se sinceró: “Es que soy muy ansioso, a los cinco minutos yo ya estaba dándolo un beso ahí”.

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