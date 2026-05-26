Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Un fuerte cruce en pleno programa terminó mal por un comentario que derivó en una explosiva discusión al aire.

La tensión mediática explotó en las últimas horas durante una emisión del programa de streaming protagonizado por Viviana Canosa , Alejandro Fantino, Fabián Doman y Mauro Federico . Lo que comenzó como un debate sobre la feroz interna dentro del gobierno de Javier Milei , especialmente alrededor de las diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo , terminó convertido en uno de los escándalos televisivos y virales más fuertes de las últimas horas cuando Canosa abandonó abruptamente el estudio en pleno vivo tras sentirse atacada por una frase de Fantino.

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Todo se desencadenó cuando el conductor intentaba analizar el clima político actual y lanzó un comentario que generó un inmediato malentendido: “Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico” . La frase fue interpretada por Canosa como una referencia directa hacia ella y reaccionó instantáneamente con visible enojo: “¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo” . Desde ese momento, el programa se transformó en una discusión cargada de tensión, interrupciones y fuertes cruces al aire.

En Cónclave, el ciclo de streaming de Carnaval, mientras Fabián Doman intentaba intervenir para aclarar que Fantino no estaba hablando de ella, el conflicto continuó escalando. Canosa interrumpía constantemente al conductor mientras él intentaba explicar su postura sobre la interna oficialista, que consideraba incluso positiva para el Gobierno porque elevaba la competencia política interna. La periodista, en cambio, sostenía que esa pelea debilitaba seriamente la gestión nacional. En medio del caos, Fantino lanzó una frase que terminó de tensar el ambiente: “Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?” .

Así terminó la pelea entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino

La situación llegó a un punto de quiebre cuando Viviana Canosa volvió a exigirle a Alejandro Fantino que ampliara sus conceptos políticos y el conductor, ya completamente fastidiado, se quitó los auriculares y expresó resignado: “Sigan ustedes. Los escucho un ratito”. La conductora hizo exactamente lo mismo segundos después. Se sacó los auriculares, tomó su cartera y se levantó de la mesa mientras Fantino intentaba calmarla diciéndole: “Pero Vivi, no te enojes”.

Antes de abandonar el estudio de Carnaval Stream, Canosa dejó una frase demoledora que rápidamente se volvió viral en redes sociales y marcó uno de los momentos televisivos más comentados del día: “Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón”. Mientras la periodista se retiraba del aire, Fantino insistía en aclarar que jamás había utilizado el término para referirse a ella. “Pero yo no te dije psicótica, ¿en qué momento lo dije?”, preguntó al aire sin obtener respuesta.

Tras la salida de Canosa, Fabián Doman volvió a intervenir para intentar bajar la tensión y explicó nuevamente que Fantino hablaba de “ambientes psicóticos” vinculados al clima político y mediático, no de una persona en particular. El propio conductor desarrolló entonces la idea original que había intentado plantear antes de la pelea: “Lo que dije es que en ambientes psicóticos cuesta mucho dar opiniones porque te llevan a sostener cosas que a veces uno no puede leerlas neuróticamente”. Incluso pidió varias veces que la conductora regresara al estudio.

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Por el cruce de Viviana Canosa con Alejandro Fantino pic.twitter.com/ozOBzhHDa5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 26, 2026

Minutos después, y cuando parecía que el conflicto había terminado definitivamente, Viviana Canosa volvió al programa tras haberse ido a tomar un café para tranquilizarse. Ya con un tono mucho más calmo, explicó los motivos de su reacción: “Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible y, para evitarme eso, me levanté”.

Fantino mantuvo una postura conciliadora y le pidió disculpas si alguna de sus palabras la había ofendido. Sin embargo, volvió a generar repercusiones al intentar bromear con la situación y afirmar que levantarse e irse era una actitud típica de una “neurótica sana”.