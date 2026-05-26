Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de mayo

La divisa norteamericana cotiza a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta tras el feriado del 25 de Mayo, mientras se mantiene la estabilidad.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar minorista cotiza este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación , en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo, luego de otra que terminó con una suba acumulada de $5 .

El dólar oficial cerró cerca de los $1.420 en una jornada sin movimientos por el feriado

Tras una semana marcada por la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas , el organismo prepara el desembolso de u$s1.000 millones para las arcas del Banco Central en los próximos días.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

Más allá del movimiento cambiario, el principal eje de atención continúa siendo la acumulación de reservas del Banco Central. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumula compras por u$s8.990 millones y ya se aproxima a la meta anual que se fijó al principio de año de u$s10.000 millones.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.403 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.487,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.431,92.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,50 para la compra y $1.407 para la venta.