La escalofriante advertencia que recibió un periodista sobre una figura de Telefe: "Irrespetuoso"

Las declaraciones sobre el comportamiento de una de las estrella del canal detrás de cámara desataron una fuerte polémica.

La figura de Germán Martitegui quedó envuelta en una nueva polémica luego de que el periodista Nicolás Peralta revelara una incómoda situación que vivió con el cocinero y una inesperada advertencia que habría recibido desde Telefe . Todo ocurrió durante una emisión de un programa, donde el panelista recordó que el chef siempre mantuvo una actitud distante con el equipo de producción.

“Nunca fue de saludar al equipo. Entra, se sienta, hace la entrevista, se va, pero ni hola, ni chau, ni nada. Uno entiende que es un tipo serio. Una cosa es ser serio, otra cosa es ser irrespetuoso” , disparó Peralta, generando sorpresa inmediata en el estudio.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después, cuando el periodista relató una situación personal que definió como “escalofriante” . Según contó, un amigo suyo que trabaja en ceremonial y protocolo en Suiza le pidió ayuda para averiguar de qué marca era una corbata que Martitegui había usado en televisión. Peralta decidió escribirle directamente al chef por WhatsApp para hacerle la consulta.

“Hola, Germán, soy Nico, de Cortá por Lozano (Telefe). ¿De dónde es esta corbata que está buenísima porque un amigo la quiere comprar?” , fue el mensaje que le envió junto a una foto. Pero la respuesta nunca llegó. En cambio, apenas segundos después recibió un llamado telefónico de una persona “muy importante” del canal.

“Tres segundos después me llama una persona muy importante de Telefe diciéndome: ‘Nico, por favor no le hables más a Germán’”, recordó el panelista en Sálvese Quien Pueda (SQP) por América TV. La situación lo dejó completamente desconcertado porque, según explicó, no estaba intentando conseguir una nota ni obtener información privada. “Simplemente quería saber de dónde era la corbata”, insistió.

Pero el mensaje habría continuado con una frase todavía más impactante: “Bueno, vos ya sabés cómo es él. Acá no se lo puede tratar, no se lo puede tocar. Te pido por favor no le escribas nunca más”. La anécdota generó estupor entre sus compañeros y hasta motivó una comparación con Luis Miguel, cuando Majo Martino preguntó sorprendida si Martitegui era “como Luis Miguel, que no se lo puede mirar ni saludar”.

Esteban Mirol también apuntó contra Germán Martitegui

Las críticas contra el jurado de MasterChef Celebrity no terminaron ahí. Horas más tarde, Esteban Mirol recordó públicamente su experiencia durante las grabaciones del programa y cuestionó duramente el comportamiento del chef detrás de cámara.

“La experiencia es mala, pero no solo conmigo. Yo vi los arranques, las reacciones y las comunicaciones que tiene con los demás”, aseguró, en SQP, el periodista, dejando entrever que las tensiones en el reality irían mucho más allá de lo que aparece en pantalla.

Mirol relató incluso un episodio puntual ocurrido durante una devolución culinaria. Según explicó, había preparado una salsa que recibió opiniones completamente distintas por parte del jurado. Mientras Donato De Santis reaccionó positivamente, Martitegui fue extremadamente duro. “Donato dijo ‘mmm’, como hacen los chefs, y después Martitegui dijo: ‘No, esto es un asco’. Ni entre ellos se ponían de acuerdo”, recordó.

martitegi mirol Martitegui también fue criticado por Mirol.

Para el periodista, muchas de esas reacciones extremas formarían parte de una construcción televisiva impulsada desde producción. “Siempre detrás de estos monstruos hay un guionista, hay alguien que lleva un hilo conductor”, lanzó.

El ex participante también fue categórico al describir el trato cotidiano del cocinero. “Detrás de cámara es intratable. Es un maleducado”, afirmó. Según contó, Martitegui pasaba por los pasillos del estudio sin saludar y mantenía una actitud distante con quienes trabajaban alrededor del programa.

“Se cree Cristiano Ronaldo”, ironizó Mirol, aunque aclaró que reconoce el talento gastronómico del chef. Además, cuestionó el peso que tiene la edición televisiva dentro de este tipo de realities y aseguró que algunos participantes terminan perjudicados por cómo se construyen sus personajes frente al público.

En otro tramo de la entrevista, Mirol sostuvo que Martitegui “se comió el papel” y que habría llevado demasiado lejos el personaje de jurado severo construido en MasterChef. La frase rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate en redes sociales sobre los límites entre el espectáculo televisivo y el trato humano detrás de cámara.