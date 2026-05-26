Una cita imperdible para apasionados de los misterios ovni y las experiencias anómalas en Rafaela

La ciudad de Rafaela será sede de una nueva edición de Ufogon, el encuentro dedicado a la investigación ovni, las experiencias anómalas y el intercambio de relatos vinculados al fenómeno. La actividad se realizará el sábado 6 de junio, a las 19, en Planta Experiencias Visuales, ubicada en Reconquista 697, con entrada libre y gratuita.
Ufogon propone recuperar el espíritu del fogón como espacio de escucha, reflexión y construcción comunitaria alrededor de lo desconocido. A través de charlas, relatos de casos e instancias participativas, el encuentro invita a compartir experiencias vinculadas a la ufología y otros fenómenos anómalos en un ámbito abierto y respetuoso.
Bajo el lema “Relatos junto al fuego”, la jornada contará con actividades en espacios cubiertos y descubiertos, pensadas para favorecer el intercambio entre investigadores, aficionados y público general.
El encuentro tiene como antecedente la edición realizada en la ciudad entrerriana de Hernandarias, donde investigadores, aficionados y vecinos participaron de charlas, vigilias y actividades comunitarias a orillas del río Paraná.
Ufogon es organizado por asociaciones y espacios dedicados a la investigación, recopilación y difusión de fenómenos ufológicos de distintas ciudades del país, entre ellas Rafaela, Rosario, La Plata, Buenos Aires y Hernandarias.