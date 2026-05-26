Una cita imperdible para apasionados de los misterios ovni y las experiencias anómalas en Rafaela Con entrada libre y gratuita, aquellos curiosos y curiosas del fenómeno se reunen una vez más en la ciudad de Rafaela en torno a un fogón el próximo 6 de junio. Por Agregar C5N en









La ciudad de Rafaela será sede de una nueva edición de Ufogon, el encuentro dedicado a la investigación ovni, las experiencias anómalas y el intercambio de relatos vinculados al fenómeno. La actividad se realizará el sábado 6 de junio, a las 19, en Planta Experiencias Visuales, ubicada en Reconquista 697, con entrada libre y gratuita.

Ufogon propone recuperar el espíritu del fogón como espacio de escucha, reflexión y construcción comunitaria alrededor de lo desconocido. A través de charlas, relatos de casos e instancias participativas, el encuentro invita a compartir experiencias vinculadas a la ufología y otros fenómenos anómalos en un ámbito abierto y respetuoso.

UFOGON Rafaela

Bajo el lema “Relatos junto al fuego”, la jornada contará con actividades en espacios cubiertos y descubiertos, pensadas para favorecer el intercambio entre investigadores, aficionados y público general.

El encuentro tiene como antecedente la edición realizada en la ciudad entrerriana de Hernandarias, donde investigadores, aficionados y vecinos participaron de charlas, vigilias y actividades comunitarias a orillas del río Paraná.