26 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno quitó el subsidio a las empresas de transporte por los pasajes para personas con discapacidad

La medida fue publicada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Las empresas tendrán la obligación de cumplir la ley

Las empresas tendrán la obligación de cumplir la ley, pero el Estado no otorgará la compensación.

Télam

El Gobierno decidió poner fin al mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad.

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La medida quedó formalizada este martes a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, las compañías continuarán obligadas a entregar boletos sin cargo, pero dejarán de recibir reintegros estatales por ese servicio.

El beneficio alcanza a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera para trasplantes y también a niños y adolescentes con cáncer, entre otros sectores contemplados por la normativa vigente.

Micros de larga distancia
Las empresas tienen la obligaci&oacute;n de cumplir con la ley, pero el Estado ya no otorgar&aacute; el reintegro.

Las empresas tienen la obligación de cumplir con la ley, pero el Estado ya no otorgará el reintegro.

Desde el Gobierno aclararon que la eliminación del esquema de compensaciones no modifica el derecho de acceso gratuito al transporte.

En el documento del Boletín Oficial remarcaron que la gratuidad de los pasajes seguirá “plenamente vigente y exigible”, por lo que las empresas deberán continuar cumpliendo con esa obligación.

El sistema ahora eliminado había sido implementado en un contexto de fuerte regulación estatal sobre el transporte de larga distancia, cuando las tarifas y recorridos estaban sujetos a controles oficiales. Según argumentó el Ejecutivo, ese escenario cambió tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que habilitó a las empresas a definir con mayor libertad precios, horarios, recorridos y modalidades de prestación.

En ese sentido, la resolución sostiene que el régimen de subsidios había sido creado para compensar desequilibrios económicos derivados de los boletos gratuitos, pero que las condiciones actuales del mercado hacen “innecesaria” su continuidad.

Además, la normativa encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la tarea de controlar que las empresas sigan otorgando los pasajes sin costo a quienes estén alcanzados por la ley.

discapaicdad

N oticia en desarrollo.-

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