26 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta violeta por bancos de niebla: Buenos Aires amaneció con frío, neblinas y cielo nublado

Varios usuarios registraron la baja visibilidad en rutas y calles del AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos ante el incremento de la humedad y las bajas temperaturas que generan este fenómeno en varias provincias de Argentina. Recomiendan circular con precaución.

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Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires están bajo alerta por niebla. 

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos de la neblina en calles y rutas, recomiendan circular con precaución.

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Según informaron de Meteored, la "evidencian un patrón de bloqueo atmosférico con dominio de altas presiones sobre el territorio nacional que garantiza una notable estabilidad, sobre todo en la región centro y norte del país". Además, remarcaron que la presencia de bancos de niebla se mantendrá durante gran parte de la semana.

El incremento de la humedad y las bajas temperaturas genera las nieblas y neblinas en Buenos Aires y el Litoral. Sin embargo, a pesar de la jornada nublada que se espera para este martes 26 de mayo, no se prevé la llegada de lluvias durante los próximos días.

La Autopista Buenos Aires - La Plata, es una de las principales afectadas por la niebla. "De golpe pasa esto, baja la visibilidad, la autopista se sumerge en una nube. Esto tiene que ver con la variación en el viento, con la variación en la temperatura, a menos temperatura, menos visibilidad vamos a tener", explicó el meteorólogo Diego Angeli para Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.

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Además el SMN comunicó que la provincia de La Pampa está bajo alerta por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, que afectará principalmente a las localidades de Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.

También rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad para la provincia de Santa Cruz. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en zonas cordilleranas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.

Cúal es la diferencia entre niebla y neblina

Lo que diferencia a la niebla y neblina es intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.

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Alerta violeta por nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.
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