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El ruego desesperado de Manuel Ibero tras la expulsión de Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

El clima en el famoso reality show cambió drásticamente luego de una sanción fulminante que sacudió la convivencia.

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

Un inesperado giro sacudió la convivencia en Gran Hermano tras conocerse la drástica resolución de la producción de expulsar de forma inmediata a Lola Tomaszeuski. A escasos días de haber concretado su retorno a la casa más famosa, la joven sufrió la expulsión directa por brindar información del exterior. Tras la decisión, Manuel Ibero se mostró muy dolido y le hizo un pedido desesperado.

¿Quién denunció a Gran Hermano?
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Lola gran hermano

“Te quiero. Esperame”, le expresó el participante en medio del llanto. Lola, notablemente afligida, le contestó: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. “No, perdoname a mí”. A partir de ahora, el joven quedaría debilitado de cara a los siguientes días de la convivencia, ya que se lo vio muy golpeado luego de esta expulsión.

Al enterarse de la determinación de Gran Hermano, Lola se dejó ver conmocionada ante el resto de los participantes. “Duró poquito. No lo puedo creer. Estoy en shock porque en ningún momento lo hice con intención”, expresó la jugadora instantes previos a cruzar la puerta de salida. Asimismo, realizó un mea culpa respecto a su equivocación: “Soy una boluda. Me fui de boca. Es muy complicado”.

Manuel Ibero fue sancionado en Gran Hermano

Además de la sanción recibida por Lola, Manuel Ibero también fue castigado por Gran Hermano. “Manuel, vos ya formás parte de la próxima placa de nominados junto con Andrea, Yipio y Brian, a quienes había sancionado ya. En tu caso, Lola, te bajo de esa placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

El comienzo del comunicado de Gran Hermano fue durísimo contra los dos participantes: “No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio. No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera”.

gran hermano foto general puerta ingreso a la casa

La medida despertó nerviosismo y desconcierto en el resto de los participantes, quienes presenciaron en directo la rigurosa actitud que adoptó el “Big” ante los incumplimientos del reglamento. Esta sanción al joven de 24 años pone en alerta a todos los jugadores. Mientras el jugador afronta sus horas más difíciles, el público aguarda para ver el impacto que este escándalo tendrá en las votaciones de cara a la próxima gala de eliminación.

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