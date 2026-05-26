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Lomas de Zamora celebró el 25 de Mayo con una Plaza Grigera colmada y actividades para toda la familia

Miles de vecinos participaron de “Lomas por la Patria en Comunidad”, la jornada organizada por el Municipio que incluyó desfile de instituciones, locro patrio, espectáculos musicales y una colecta solidaria.

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Lomas de Zamora celebró el 25 de Mayo con una Plaza Grigera colmada y actividades para toda la familia

Lomas de Zamora celebró el 25 de Mayo con una Plaza Grigera colmada y actividades para toda la familia

Miles de vecinos y vecinas participaron este domingo de los festejos por el 25 de Mayo en la Plaza Grigera, donde el Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante la jornada “Lomas por la Patria en Comunidad”, una propuesta que reunió actividades culturales, gastronómicas y solidarias.

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La celebración contó con la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien compartió la jornada junto a su esposa, Daniela Vilar, y su hija Sofía. También participaron integrantes del gabinete municipal, entre ellos la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama.

Las actividades comenzaron desde temprano y tuvieron como eje central el tradicional desfile de instituciones locales. Además, los asistentes pudieron disfrutar de un locro patrio, espectáculos artísticos y musicales, entre ellos la presentación del Dúo Coplanacu, además de un Pericón Nacional con la participación de ballets y artistas locales.

Lomas

Durante la jornada, Otermín agradeció la convocatoria y destacó la masiva participación de los vecinos. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal también remarcó el valor simbólico del encuentro y sostuvo: “Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda”.

Además del carácter festivo, el evento tuvo un componente solidario. Durante la celebración se recibieron donaciones de frazadas y ropa de abrigo que serán destinadas a vecinos en situación de vulnerabilidad a través del programa Compartir Lomas.

Lomas 2

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