26 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei encabezará una nueva reunión de la mesa política en medio de las internas en el Gobierno

El Presidente encabezará un encuentro en Casa Rosada atravesado por diferencias dentro del Gobierno, denuncias de corrupción y el impacto de la crisis económica.

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Javier Milei encabezará una nueva reunión de la mesa política en medio de la internas en el Gobierno

Javier Milei encabezará una nueva reunión de la mesa política en medio de la internas en el Gobierno

El presidente Javier Milei encabezará este martes desde las 11 una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada con el objetivo de redefinir la estrategia del oficialismo en el Congreso y ordenar el funcionamiento interno tras varias semanas de conflictos y ruido político dentro de la administración libertaria.

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El encuentro se desarrollará en un contexto de tensión al interior del Gobierno, marcado por diferencias entre sectores del oficialismo, denuncias de corrupción y una situación económica que continúa generando presión política. La convocatoria fue impulsada por Karina Milei y reunirá a los distintos espacios que integran el armado libertario.

La reunión también aparece como un intento del oficialismo por recuperar iniciativa luego de una etapa atravesada por disputas internas. En ese escenario, una de las preocupaciones en Casa Rosada es fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para sostener los proyectos que el Gobierno pretende impulsar durante los próximos meses.

La agenda estará enfocada principalmente en el plano legislativo. Entre l3os temas que podrían formar parte de la discusión aparecen iniciativas vinculadas a cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al sistema de etiquetado frontal y un nuevo esquema de promoción de inversiones denominado "Súper RIGI". El Gobierno además evalúa acelerar otras reformas relacionadas con desregulación económica y simplificación administrativa.

Uno de los focos estará puesto en la presencia de Patricia Bullrich, cuya relación con algunos integrantes del círculo más cercano al Presidente atravesó momentos de tensión en las últimas semanas. Las diferencias políticas generaron versiones sobre un posible distanciamiento, aunque desde la Casa Rosada buscaron transmitir una señal de continuidad y respaldo dentro del esquema de coordinación política.

La convocatoria se produce además en medio de la interna entre distintos sectores del oficialismo, como las diferencias entre el espacio identificado con Santiago Caputo y el sector referenciado con Lule y Martín Menem, disputas que comenzaron a trasladarse a la dinámica interna del Gobierno y que ahora el Ejecutivo busca contener para evitar nuevos focos de conflicto.

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