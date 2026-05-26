Viajes de larga distancia: cómo reservar pasajes gratis con certificado de discapacidad

El Gobierno aclaró que, pese a la quita del subsidio estatal, las empresas de transporte deberán otorgar el beneficio personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. Cuáles son los requisitos para el trámite.

Cómo se pueden reservar los pasajes gratis en caso de discapacidad o trasplante.

Después de que el Gobierno anunciara a través del Boletín Oficial la quita de subsidios en el transporte para las personas con discapacidad, aclararon que los pasajes continuarán siendo gratuitos para quienes posean CUD (Carnet Único de Discapacidad) o carnet de INCUCAI.

La medida quedó formalizada este martes a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, las compañías continuarán obligadas a entregar boletos sin cargo, pero dejarán de recibir reintegros estatales por ese servicio.

Las empresas de transporte buscarán garantizar el cumplimiento de la ley y, por consecuencia, de la gratuidad del pasaje.

El beneficio alcanza a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera para trasplantes y también a niños y adolescentes con cánce r, entre otros sectores contemplados por la normativa vigente.

En el documento del Boletín Oficial, desde el Ejecutivo remarcaron que la gratuidad de los pasajes seguirá “plenamente vigente y exigible”, por lo que las empresas deberán continuar cumpliendo con esa obligación.

Para acceder al beneficio, el solicitante deberá presentar el DNI y la documentación correspondiente. La reserva de los boletos, en tanto, puede hacerse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte.

Viajes de larga distancia: cómo tramitar pasajes gratis para personas con discapacidad

Gestión online

Ingresar al sistema de solicitud de pasajes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y completar los datos requeridos.

Una vez hecha la reserva, la empresa de transporte tiene la obligación de enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y garantizar el boleto solicitado.

Es importante destacar que quienes posean un certificado de discapacidad distinto al CUD deberán contar previamente con el alta como persona usuaria dentro del sistema.

Gestión presencial

El pasajero deberá presentarse con su certificado de discapacidad y el DNI al menos 48 horas antes del viaje.

El trámite puede ser realizado por un representante legal.

Desde el ente de transporte aclaran que las personas que cuenten con credencial del INCUCAI podrán solicitar el pasaje incluso el mismo día de la partida del servicio.