26 de mayo de 2026 Inicio
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Mientras Javier Milei se derrumba en las encuestas, Axel Kicillof empieza a crecer y ya encabeza la intención de voto

Un relevamiento de la consultora CEOP Latam posiciona al gobernador bonaerense por encima del 30% y ya supera al Presidente. El informe, por su parte, advierte que el 62,2% de los argentinos no votaría una reelección al libertario.

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Axel Kicillof crece en las encuestas de cara a 2027.

Axel Kicillof crece en las encuestas de cara a 2027.

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Una encuesta realizada por la consultora CEOP Latam reflejó un escenario positivo para Axel Kicillof: mientras la imagen del presidente Javier Milei se derrumba, el gobernador bonaerense crece en intención de voto.

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En dicho relevamiento, el titular de la provincia de Buenos Aires obtuvo un 30,3% de intención de voto positiva, mientras que el 53,3% descartó apoyarlo y un 15,5% se mostró abierto a hacerlo. En la misma línea, el peronismo-kirchnerismo apareció como el espacio político con mayor nivel de identificación entre los encuestados.

El análisis también planteó un escenario complejo para el presidente Javier Milei de cara a una eventual reelección. Según el relevamiento, el 62,2% respondió que no respaldaría una nueva candidatura presidencial de Milei.

En contraste, un 29,9% afirmó que seguramente lo votaría otra vez y un 6,9% sostuvo que podría acompañarlo en las urnas.

En cuanto a la imagen de otros espacios y dirigentes nacionales, el expresidente Mauricio Macri registró uno de los niveles más altos de rechazo: apenas el 5,8% aseguró que lo votaría, frente a un 75,1% que afirmó que no lo elegiría. Un 17,1%, en tanto, dijo que podría considerarlo.

La ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cosechó un 11,1% de apoyo firme, mientras que el 64,8% expresó rechazo a una eventual candidatura y el 22,1% señaló que podría votarla.

Entre los dirigentes opositores, la referente de izquierda Myriam Bregman obtuvo un 12,5% de intención positiva, aunque un 56,7% aseguró que no la respaldaría. Por otro lado, el diputado nacional y exgobernador cordobés Juan Schiaretti reunió apenas un 2,5% de apoyo directo y un rechazo superior al 78%.

Javier Milei -
Milei se derrumba en las encuestas.

Milei se derrumba en las encuestas.

El informe también analizó la afinidad política e ideológica de la población. Allí, el peronismo-kirchnerismo se ubicó como el espacio con mayor identificación, con un 32,7% de adhesión, seguido por La Libertad Avanza, con el 27%. Más atrás quedaron la Izquierda (9,9%), el PRO (7,9%) y la UCR, que alcanzó el 3,8%.

Respecto de la ubicación ideológica, el relevamiento indicó que el 38,3% se identifica con posiciones de centroizquierda o izquierda, frente a un 36,1% que se considera de derecha o centroderecha. Además, el 9,5% aseguró ubicarse políticamente en el centro.

En cuanto a los modelos económicos, el 46,5% de los encuestados afirmó sentirse más cercano a una propuesta económica vinculada al peronismo, mientras que el 36,3% eligió el esquema impulsado por Milei. Un 15,5% respondió que no se siente representado por ninguno de los dos.

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