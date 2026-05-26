Mientras Javier Milei se derrumba en las encuestas, Axel Kicillof empieza a crecer y ya encabeza la intención de voto

Una encuesta realizada por la consultora CEOP Latam reflejó un escenario positivo para Axel Kicillof: mientras la imagen del presidente Javier Milei se derrumba, el gobernador bonaerense crece en intención de voto.
En dicho relevamiento, el titular de la provincia de Buenos Aires obtuvo un 30,3% de intención de voto positiva, mientras que el 53,3% descartó apoyarlo y un 15,5% se mostró abierto a hacerlo. En la misma línea, el peronismo-kirchnerismo apareció como el espacio político con mayor nivel de identificación entre los encuestados.
El análisis también planteó un escenario complejo para el presidente Javier Milei de cara a una eventual reelección. Según el relevamiento, el 62,2% respondió que no respaldaría una nueva candidatura presidencial de Milei.
En contraste, un 29,9% afirmó que seguramente lo votaría otra vez y un 6,9% sostuvo que podría acompañarlo en las urnas.
En cuanto a la imagen de otros espacios y dirigentes nacionales, el expresidente Mauricio Macri registró uno de los niveles más altos de rechazo: apenas el 5,8% aseguró que lo votaría, frente a un 75,1% que afirmó que no lo elegiría. Un 17,1%, en tanto, dijo que podría considerarlo.
La ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cosechó un 11,1% de apoyo firme, mientras que el 64,8% expresó rechazo a una eventual candidatura y el 22,1% señaló que podría votarla.
Entre los dirigentes opositores, la referente de izquierda Myriam Bregman obtuvo un 12,5% de intención positiva, aunque un 56,7% aseguró que no la respaldaría. Por otro lado, el diputado nacional y exgobernador cordobés Juan Schiaretti reunió apenas un 2,5% de apoyo directo y un rechazo superior al 78%.
Javier Milei -
Milei se derrumba en las encuestas.
El informe también analizó la afinidad política e ideológica de la población. Allí, el peronismo-kirchnerismo se ubicó como el espacio con mayor identificación, con un 32,7% de adhesión, seguido por La Libertad Avanza, con el 27%. Más atrás quedaron la Izquierda (9,9%), el PRO (7,9%) y la UCR, que alcanzó el 3,8%.
Respecto de la ubicación ideológica, el relevamiento indicó que el 38,3% se identifica con posiciones de centroizquierda o izquierda, frente a un 36,1% que se considera de derecha o centroderecha. Además, el 9,5% aseguró ubicarse políticamente en el centro.
En cuanto a los modelos económicos, el 46,5% de los encuestados afirmó sentirse más cercano a una propuesta económica vinculada al peronismo, mientras que el 36,3% eligió el esquema impulsado por Milei. Un 15,5% respondió que no se siente representado por ninguno de los dos.