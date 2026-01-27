Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunirá este miércoles con los titulares de otros partidos. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encontrará esta semana con los gobernadores de Corrientes y Misiones.
Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.
@ezeatauche
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, continuarán esta semana las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral, que es impulsado por el Gobierno y será debatido en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Bullrich mantendrá encuentros virtuales este miércoles con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre la reforma laboral, de cara a las sesiones extraordinarias convocadas por la administración de La Libertad Avanza para entre el 2 y el 27 de febrero.
Por su parte, Santilli se encontrará esta semana con los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Hugo Passalacqua (Misiones). De obtener esos respaldos, la suma de apoyos a la reforma laboral ascendería a 10 provincias, debido a que el Gobierno ya consiguió los apoyos de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
La reforma laboral propuesta por el Gobierno cuenta con 71 páginas y 197 artículos, donde se introducen modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas. El proyecto, nombrado formalmente como Ley de Modernización Laboral, flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez que limita el ejercicio del derecho a huelga.
Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno
Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto y habilitando el pago en cuotas.
Período de prueba: pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.