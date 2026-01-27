Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunirá este miércoles con los titulares de otros partidos. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encontrará esta semana con los gobernadores de Corrientes y Misiones. Por + Seguir en







Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones. @ezeatauche

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, continuarán esta semana las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral, que es impulsado por el Gobierno y será debatido en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Bullrich mantendrá encuentros virtuales este miércoles con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre la reforma laboral, de cara a las sesiones extraordinarias convocadas por la administración de La Libertad Avanza para entre el 2 y el 27 de febrero.

Por su parte, Santilli se encontrará esta semana con los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Hugo Passalacqua (Misiones). De obtener esos respaldos, la suma de apoyos a la reforma laboral ascendería a 10 provincias, debido a que el Gobierno ya consiguió los apoyos de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

MILEI DAVOS1 23-1-26 Javier Milei busca que se apruebe la reforma laboral. La reforma laboral propuesta por el Gobierno cuenta con 71 páginas y 197 artículos, donde se introducen modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas. El proyecto, nombrado formalmente como Ley de Modernización Laboral, flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez que limita el ejercicio del derecho a huelga.

El texto es una conclusión de las distintas reuniones que llevó a cabo el Consejo de Mayo, integrado por funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes sindicales, pese a que estos últimos no formaron parte del último cónclave, que alimentó las especulaciones por diferencias en artículos claves luego de las críticas vertidas por la CGT.