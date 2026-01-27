Prorrogaron la emergencia energética para el transporte y la distribución de gas El Gobierno la extendió hasta el 31 de diciembre de 2027, para garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas a los centros de consumo. Además, busca abrir a privados la importación de GNL. Por + Seguir en







El Gobierno viene implementando una serie de reformas en torno al servicio de gas. Télam

El Gobierno prorrogó la emergencia del sector energético nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, enfocada específicamente en los segmentos de transporte y distribución de gas natural, con miras a garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas de Vaca Muerta a los centros de consumo. Además, busca abrir a privados la importación de gas natural licuado (GNL).

La medida se implementó a través del Decreto 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete.

El texto reconoce que las obras de ampliación de gasoductos "recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027", lo que obliga al país a seguir dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y la generación eléctrica.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo remarcó la falta de capacidad de transporte para llevar el gas desde la cuenca neuquina (Vaca Muerta) hacia Buenos Aires y el Litoral y que, sin la importación de barcos metaneros, "la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días más fríos".

Emergencia energética del gas: privatización de la importación de GNL con "precios máximos" La normativa introduce un cambio drástico en la operatoria de comercio exterior: el Estado busca retirarse como importador directo a través de ENARSA y ceder ese rol al sector privado.

El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a realizar un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de importar el GNL y regasificarlo utilizando la terminal de Escobar (la única operativa actualmente). El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal previa "ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura". Sin embargo, ante la existencia de una única terminal de ingreso, el DNU establece un "precio máximo" para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Este tope se calculará en base a un marcador internacional más los costos logísticos, para evitar abusos de posición dominante por parte del futuro operador privado.