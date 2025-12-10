La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral En un encuentro que duró más de dos horas, referentes de la CGT y senadores del bloque del PJ analizaron la estrategia para enfrentar el proyecto de reforma laboral del gobierno. Por + Seguir en







La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo este miércoles una reunión con senadores del bloque peronista para coordinar un plan de acción conjunto con el objetivo de rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Del encuentro participaron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Alicia Kirchner, entre otros. Por parte de la CGT estuvieron presentes los integrantes del trinvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, entre otros dirigentes.

Aunque el gobierno todavía no presentó formalmente el proyecto, se conocen varios de los puntos que buscarán tratar en el Congreso durante las próximas sesiones extraordinarias, que comenzaron este miércoles. Los bloques legislativos recibieron el pedido de la presidencia del Senado para acelerar la conformación de las comisiones y así poder avanzar con el tratamiento de los distintos proyectos.

En ese contexto, la senadora electa Patricia Bullrich busca presidir la Comisión de Trabajo para agilizar el tratamiento de la reforma y lograr su aprobación antes de fin de año. Bullrich confía en contar con los votos necesarios, que incluirían a los 20 legisladores libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados.

La estrategia oficial es avanzar primero con la aprobación del Presupuesto 2026 entre el 15 y 18 de diciembre, para luego avanzar con la reforma laboral. Sin embargo, en la Cámara de Diputados advierten que esos plazos podrían ser difíciles de cumplir. Se estima que el debate sobre la reforma podría iniciarse la semana próxima.

Ante esta situación, la CGT intensificó las conversaciones con los senadores de los distintos bloques para coordinar un plan de acción que será definido con mayor precisión este jueves. En declaraciones a C5N, representantes de la central sindical expresaron su rechazo a la reforma en su conjunto y manifestaron su intención de reunirse con todos los bloques parlamentarios para compartir su postura. Los principales puntos de preocupación de la CGT incluyen la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad y las restricciones al derecho de huelga. El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de cobertura en caso de paro, y los servicios de importancia trascendental un 50%. La central obrera rechazó cualquier normativa que condicione el derecho a huelga.