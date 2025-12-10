10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

En un encuentro que duró más de dos horas, referentes de la CGT y senadores del bloque del PJ analizaron la estrategia para enfrentar el proyecto de reforma laboral del gobierno.

Por

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo este miércoles una reunión con senadores del bloque peronista para coordinar un plan de acción conjunto con el objetivo de rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 
Te puede interesar:

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Del encuentro participaron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Alicia Kirchner, entre otros. Por parte de la CGT estuvieron presentes los integrantes del trinvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, entre otros dirigentes.

Aunque el gobierno todavía no presentó formalmente el proyecto, se conocen varios de los puntos que buscarán tratar en el Congreso durante las próximas sesiones extraordinarias, que comenzaron este miércoles. Los bloques legislativos recibieron el pedido de la presidencia del Senado para acelerar la conformación de las comisiones y así poder avanzar con el tratamiento de los distintos proyectos.

En ese contexto, la senadora electa Patricia Bullrich busca presidir la Comisión de Trabajo para agilizar el tratamiento de la reforma y lograr su aprobación antes de fin de año. Bullrich confía en contar con los votos necesarios, que incluirían a los 20 legisladores libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados.

La estrategia oficial es avanzar primero con la aprobación del Presupuesto 2026 entre el 15 y 18 de diciembre, para luego avanzar con la reforma laboral. Sin embargo, en la Cámara de Diputados advierten que esos plazos podrían ser difíciles de cumplir. Se estima que el debate sobre la reforma podría iniciarse la semana próxima.

Ante esta situación, la CGT intensificó las conversaciones con los senadores de los distintos bloques para coordinar un plan de acción que será definido con mayor precisión este jueves. En declaraciones a C5N, representantes de la central sindical expresaron su rechazo a la reforma en su conjunto y manifestaron su intención de reunirse con todos los bloques parlamentarios para compartir su postura.

Los principales puntos de preocupación de la CGT incluyen la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad y las restricciones al derecho de huelga. El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de cobertura en caso de paro, y los servicios de importancia trascendental un 50%. La central obrera rechazó cualquier normativa que condicione el derecho a huelga.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Habrá sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El Gobierno oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

cuales son las claves del nuevo codigo penal que el gobierno presentara en sesiones extraordinarias

Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en sesiones extraordinarias

play

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: "No me van a usar"

play

Senadora de la oposición denunció lesiones, amenazas y agresiones tras la clausura de su despacho

Patricia Bullrich se prepara para asumir como senadora.

Patricia Bullrich formalizó su renuncia como ministra de Seguridad para asumir como senadora

Alberto Baños.

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de DDHH y a su sucesor, Joaquín Ignacio Mogaburu

Rating Cero

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

María Becerra y J Rei.
play

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

últimas noticias

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Hace 7 minutos
Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 13 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 23 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 33 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 36 minutos