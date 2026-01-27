IR A
Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco por hablar de la familia Caniggia

La conductora mostró los escalofriantes mensajes que recibió durante su programa."Dejá de meterlo a Axel Caniggia", decía uno de los chats acompañado de la foto de un arma.

La denuncia ya fue presentada por Karina Mazzocco y su producción.

Redes sociales

El programa que conduce Karina Mazzocco se vio envuelto en un escándalo tras recibir una amenaza de muerte en vivo para su conductora. Los mensajes llegaron luego de una entrevista a un miembro de la familia Caniggia que mencionó a Axel, el hermano menos mediático, durante el reportaje, lo que habría generado el malestar de la persona que envió los mensajes.

La amenaza fue recibida en el whatsapp que utiliza la producción de A la Tarde (América TV) donde la audiencia suele contar sus historias de vida para compartir al aire: "Karina, te voy a matar. Ya sé donde vive tu hijo, donde se mudó", rezaba la amenaza a la conductora. Los mensajes fueron acompañados con la foto de un arma. "Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza", siguió amenazando el anónimo.

La advertencia se recibió luego de la entrevista a Gonzalo Nannis donde contó intimidades de los Caniggia y su actual vínculo con Mariana, su hermana. La polémica del clan familiar transcendió el ámbito del espectáculo ya que tanto Mazzocco como el canal realizaron la denuncia pertinente para que se investigue el caso y se dé con la identidad del remitente.

amenaza a Karina Mazzocco

Según la periodista nunca antes le había ocurrido un episodio similar y espera que las autoridades intervengan de manera inmediata para resguardar su seguridad y la de su familia. Asimismo, en relación a la acusación del mensaje, Karina sostuvo al aire que "no se mencionó a la persona de manera descalificatoria (Axel Caniggia). Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada".

Claudio Paul Caniggia, Alex y Mariana Nannis

Por su parte, el avezado periodista Luis Ventura mencionó que durante toda su carrera ha recibido amenazas por sus informaciones y expresó: "Yo lo sigo pasando, debo tener no menos de 50 amenazas por los temas que tratamos... Hay gente que está al pedo y jode y hay otra gente que es peligrosa".

Por su lado, el periodista Luis Bremer que también forma parte del equipo indicó que hay un localización del celular y que se determinó que se encontraba en la zona de Glew. "Tiene que haber una persona que dé explicaciones de estos mensajes. Amenazar no tiene que ser gratis", opinó el panelista.

Qué dijo Gonzalo Nannis que habría molestado a los Caniggia

El hermano de la mediática apuntó directamente contra ella por la pelea que mantiene con su ex pareja y el mayor de sus hijos, Axel Caniggia. Nannis cuestionó el rol de madre de su hermana y aseguró que "el conflicto entre ellos (familia) viene desde el día en que Mariana le pidió el departamento a Alex y los sacó".

Según Gonzalo Nannis, la guerra familiar estalló a partir del desalojo de la pareja de Alex y a Melody Luz del departamento que Mariana tiene en el Hotel Faena. Ese fue el punto de quiebre familiar y dio a entender también que el exfutbolista tiene un buen pasar económico y personal en comparación con su hermana. "Por lo que sé de Claudio, creo que está muy bien", expresó en la entrevista.

