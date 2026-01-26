El Gobierno confirmó que buscará modificar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad en febrero La senadora Patricia Bullrich anunció que el debate se dará en las sesiones extraordinarias de febrero y endureció su discurso contra quienes se oponen a la iniciativa. Por + Seguir en







El Gobierno confirmó que buscará modificar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad en febrero

La senadora Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo avanzará en la modificación de la Ley Penal Juvenil y en la baja de la edad de imputabilidad durante las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero. El anuncio lo realizó a través de un mensaje publicado en la red social X, donde anticipó un debate que promete fuerte confrontación política.

“Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, escribió la exministra de Seguridad.

En el mismo mensaje, planteó que la discusión dejará expuestas las posiciones de cada espacio: “Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

En su publicación, Bullrich compartió además un tuit del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el tema ya forma parte del temario oficial de las extraordinarias. Adorni difundió una foto de una reunión realizada en Casa Rosada en la que participaron Diego Santilli, Karina Milei, Martín Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, señaló el funcionario, reforzando la señal política de avanzar con la iniciativa en el corto plazo.