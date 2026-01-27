Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini La cantante eliminó un desafío de baile de su perfil debido a los mensajes negativos sobre su vestimenta, que la acusaban de "hipersexualización". Poco después, volvió a publicar las imágenes con un look diferente y un descargo irónico. + Seguir en







Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. Redes sociales

Emilia Mernes protagonizó una nueva controversia en las plataformas digitales tras sumarse al challenge de la canción Bota. La artista compartió un clip de 20 segundos donde bailaba el pegadizo tema, pero la reacción de los seguidores de TikTok no resultó la esperada y optó por eliminarlo de sus redes.

El conjunto de microbikini y botas que utilizó la entrerriana generó una ola de comentarios negativos en cuestión de minutos. Muchos usuarios cuestionaron el ángulo de la filmación y centraron sus quejas en la supuesta "hipersexualización" de su imagen. Ante la repercusión y el tono de los mensajes recibidos, la intérprete decidió retirar el material audiovisual de su cuenta oficial. Sin embargo, la calma duró poco tiempo debido a la sorpresiva respuesta de la protagonista.

Embed EMILIA MERNES OH MY GOD?!? https://t.co/09hQBULOEp — (@baddiefame) January 24, 2026 La cantante optó por subir el mismo contenido, aunque esta vez con un atuendo que cubría mucho más su cuerpo. Para acompañar la nueva versión, agregó una frase directa y sarcástica: "Acá, con ropa". Esta reacción funcionó como una réplica hacia quienes juzgaron su apariencia anterior desde una postura moralista, y reafirmó la postura de la artista frente a las opiniones ajenas sobre su libertad estética y sus producciones.

Embed @emiliamernes eso lo pone maluco jej @Jus Lombardi BOTA - LUDMILLA & Emilia & Latto Una vez más, la exvocalista de Rombai demostró que posee las herramientas para enfrentar los conflictos mediáticos. Con esta acción, logró que sus fanáticos celebraran y respaldaran su actitud ante los cuestionamientos constantes de los haters.

Tini Stoessel y una situación similar por un video eliminado Tini Stoessel también borró un video, pero en este caso, la hipótesis de los seguidores era en torno a un supuesto embarazo. La "Triple T" se grabó junto a una amiga con un tema de Rihanna, pero la rápida eliminación de la pieza encendió las alarmas sobre un posible hijo con Rodrigo De Paul.