Ella dijo que le gustan "los turros" y él no dudó en tirarle los galgos.

Gimena Accardi dijo que le gustaban "los turros" y el comentario no pasó inadvertido para L-Gante, quien aprovechó la primera oportunidad en que la tuvo cara a cara para recordárselo: "Escuché que te gustaban los turros. Estoy activo", disparó con picardía ante un estudio sorprendido.

El perrito Malvado participó del programa de streaming Soñé que veraneaba y, antes de retirarse del estudio, aprovechó para encarar a la actriz, que se separó de Nicolás Vázquez en julio de 2025, luego de 18 años en pareja. "¿Qué pasó? No escuché", dijo Accardi al notar el alboroto que se generó detrás de cámara con Elián Valenzuela.

Fue entonces cuando una de las productoras del programa repitió lo que había lanzado el músico para rematar su salida triunfal del estudio. "Escuché que te gustaban los turros. Estoy activo", lanzó L-Gante Keloke, encarando con astucia a la actriz y causando las risas de todos los presentes en el set.

Gime Accardi La actriz se sinceró sobre su relación con la IA. Redes Sociales Qué dijo Gime Accardi sobre "los turros" La actriz revolucionó las redes tras describir a su tipo ideal de hombre. La preferencia de Accardi sorprendió a los presentes y dividió aguas sobre sus gustos a la hora del amor. La consigna del programa había sido que cada integrante del equipo dijera qué tipo de personas los seducían antes y si eso había cambiado con el tiempo.

Cuando llegó el turno de la actriz de 40 años, fue sin pelos en la lengua: “Creo que lo que me seducía antes, me seduce ahora: los turros”. Ante las caras de asombro de sus compañeros, Benjamín Amadeo le retrucó: “Pero tu ex era lo menos turro que había”, en relación a Nico Vázquez.