El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

El Gobierno realizó este martes una fuerte defensa del proyecto de ley que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y modificar la edad de imputabilidad a 13 años. "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores" , señaló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que calificó al actual sistema como “malísimo”.

El Gobierno incluye oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias

La iniciativa ya fue incluida de manera formal en el temario que los legisladores debatirán en las sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero.

"El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar", cuestionó el funcionario sobre el sistema vigente desde 1980.

En el mismo sentido, advirtió: "El joven de 1980 no es el joven de 2026; hoy es un joven producto de la droga, de la violencia. Hay muchísimos crímenes, delitos aberrantes, abusos sexuales, homicidios, robos con armas; muchas veces los mayores utilizan a los menores para cometer delitos".

"Al ser inimputables, se cree en el concepto del Código Penal que no comprenden la criminalidad del acto, entonces no se los juzga. Tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden perfectamente lo que hacen", sumó el funcionario en una entrevista por Radio Rivadavia.

Para Libarona, "Hoy hay delitos tremendos, con dolo, con tensión, con voluntad. En la legislación mundial la edad es inferior. En Inglaterra es bajísima. En los países vecinos es mucho más baja. Nos tenemos que aggiornar a la realidad que estamos viviendo, no podemos tener una ley de 1980. Está muy contemplada la ley, está muy revisada y charlada con jueces y fiscales".

"Basta de impunidad. El que las hace, las paga. Comete delitos de mayores, penas de menores, tiene que tener esos principios. Está muy contemplada la ley, está muy revisada y está muy discutida con jueces y fiscales. Lo que me interesa es el sistema, que haya justicia", completó.

Sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario completo

Además de la reforma del Régimen Penal Juvenil, el temario incluye cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.