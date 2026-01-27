27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental

Uno de los datos importantes es el aumento del aforo de 85 mil a 101 mil butacas. El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, oficializó el ambicioso proyecto a través de las redes sociales del club de Núñez: "Es un sueño colectivo hecho realidad".

Por
Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

Instagram: @riverplate

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, oficializó este martes el inicio de las tareas para el techado y la extensión del Estadio Monumental. El plan de infraestructura busca otorgar vanguardia y modernidad a uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina y Sudamérica.

Tras su lesión, Germán Pezzella podría volver a jugar en marzo o abril.
Te puede interesar:

La decisión especial que tomó Pezzella y sorprendió a todo River

La máxima autoridad del club calificó a la jornada como un "día histórico" que representa la continuidad de un proceso iniciado hace más de ocho décadas. "Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad", afirmó Di Carlo durante la presentación del video institucional, quién mencionó y agradeció a varios de sus antecesores en el club como Antonio Vespucio Liberti, José Degrossi, Enrique Pardo, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito.

Embed

El joven mandatario aseguró que las gestiones anteriores "fueron generando las condiciones" para hoy comenzar con este proyecto. El punto central consiste en la creación de una tribuna 360° sostenida por una estructura de columnas perimetrales. Esta reforma sumará 16 mil nuevas localidades cubiertas por el techo, cuyas butacas formarán una gran bandera roja y blanca alrededor del estadio.

La institución seleccionó a la firma alemana SBP para el asesoramiento técnico de la cobertura, tras sus experiencias en el Santiago Bernabéu, en España, y el Allianz Arena, en Alemania. El vicepresidente 3.°, Mariano Taratuty, "tuvo una apoyatura permanente" para dar curso a las obras, según indicó Di Carlo.

"El inicio de esta obra tendrá lugar en abril de este año. Entendemos que tendrá una duración estimada de 3 años", informó el mandatario. Y sumó: "Esto es posible gracias al trabajo mancomunado con el gobierno de la ciudad, que nos permitió un cuidado de la armonía estadio-barrio".

Respecto a la financiación, el dirigente aseguró que el club utilizará créditos internacionales "con tasas competitivas" y "contratos de confidencialidad muy avanzados". Además, aclaró que la inversión se cancelará "con los propios ingresos corrientes que la misma obra genere", sin afectar los recursos operativos habituales.

Finalmente, el presidente extendió un reconocimiento explícito a los 350 mil socios que sostienen la estructura de la asociación civil. "Son quienes permiten que River tenga el orgullo de decir que puede emprender una obra de esta envergadura", concluyó.

Las claves del comunicado oficial de River Plate

El Club Atlético River Plate detalló los puntos fundamentales de la histórica transformación del Estadio Monumental:

  • Capacidad récord: El estadio albergará a 101.000 personas y será el segundo de mayor aforo para un club de fútbol a nivel global.

  • Acceso para socios: Se incorporarán 16.000 lugares adicionales sin costo extra, lo que elevará a 40.000 las ubicaciones gratuitas para los asociados.

  • Financiamiento genuino: El costo superará los 100 millones de dólares y se costeará con un crédito internacional y la venta de derechos de naming por 10 años.

  • Licitación y plazos: La apertura de sobres de las empresas constructoras ocurrirá en febrero y la obra no afectará la localía del equipo, salvo en tres partidos puntuales.

    Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es el futbolista más caro de la Liga Profesional de Fútbol.

Acaba de volver al fútbol argentino y se convirtió en el futbolista más caro de la Liga Profesional

Gonzalo Montiel salta más que nadie, tras el centro de Juanfer, y mete el único gol del partido.
play

River debutó con un buen triunfo en el Torneo Apertura: 1-0 a Barracas Central, con gol de Montiel

River debuta en el Apertura ante Barracas Central. 

River debuta en el Apertura 2026 con una visita a Barracas Central

Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros.

La racha adversa que deberá revertir el River de Gallardo en 2026

Marcelo Gallardo espera recuperar a un jugador clave para River.

Puede resultar fundamental en el River de Gallardo pero tiene mucho tiempo de recuperación

Rating Cero

Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

Ella dijo que le gustan los turros y él no dudó en tirarle los galgos. 

"Escuché que te gustaban los turros": ¿Nació el amor entre L-Gante y Gimena Accardi?

La denuncia ya fue presentada por Karina Mazzocco y su producción.

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco por hablar de la familia Caniggia

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

La conductora apuntó contra la mediática y su carrera profesional.

"Me copia todo el tiempo": Moria Casán destrozó a Wanda Nara

últimas noticias

Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Hace 55 minutos
Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

Hace 1 hora
Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

Hace 1 hora
Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental

Hace 2 horas
play

Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol

Hace 2 horas