River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental Uno de los datos importantes es el aumento del aforo de 85 mil a 101 mil butacas. El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, oficializó el ambicioso proyecto a través de las redes sociales del club de Núñez: "Es un sueño colectivo hecho realidad".







Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. Instagram: @riverplate

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, oficializó este martes el inicio de las tareas para el techado y la extensión del Estadio Monumental. El plan de infraestructura busca otorgar vanguardia y modernidad a uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina y Sudamérica.

La máxima autoridad del club calificó a la jornada como un "día histórico" que representa la continuidad de un proceso iniciado hace más de ocho décadas. "Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad", afirmó Di Carlo durante la presentación del video institucional, quién mencionó y agradeció a varios de sus antecesores en el club como Antonio Vespucio Liberti, José Degrossi, Enrique Pardo, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate) El joven mandatario aseguró que las gestiones anteriores "fueron generando las condiciones" para hoy comenzar con este proyecto. El punto central consiste en la creación de una tribuna 360° sostenida por una estructura de columnas perimetrales. Esta reforma sumará 16 mil nuevas localidades cubiertas por el techo, cuyas butacas formarán una gran bandera roja y blanca alrededor del estadio.

La institución seleccionó a la firma alemana SBP para el asesoramiento técnico de la cobertura, tras sus experiencias en el Santiago Bernabéu, en España, y el Allianz Arena, en Alemania. El vicepresidente 3.°, Mariano Taratuty, "tuvo una apoyatura permanente" para dar curso a las obras, según indicó Di Carlo.

"El inicio de esta obra tendrá lugar en abril de este año. Entendemos que tendrá una duración estimada de 3 años", informó el mandatario. Y sumó: "Esto es posible gracias al trabajo mancomunado con el gobierno de la ciudad, que nos permitió un cuidado de la armonía estadio-barrio".

Respecto a la financiación, el dirigente aseguró que el club utilizará créditos internacionales "con tasas competitivas" y "contratos de confidencialidad muy avanzados". Además, aclaró que la inversión se cancelará "con los propios ingresos corrientes que la misma obra genere", sin afectar los recursos operativos habituales. Finalmente, el presidente extendió un reconocimiento explícito a los 350 mil socios que sostienen la estructura de la asociación civil. "Son quienes permiten que River tenga el orgullo de decir que puede emprender una obra de esta envergadura", concluyó. Las claves del comunicado oficial de River Plate El Club Atlético River Plate detalló los puntos fundamentales de la histórica transformación del Estadio Monumental: Capacidad récord: El estadio albergará a 101.000 personas y será el segundo de mayor aforo para un club de fútbol a nivel global.

Acceso para socios: Se incorporarán 16.000 lugares adicionales sin costo extra, lo que elevará a 40.000 las ubicaciones gratuitas para los asociados.

Financiamiento genuino: El costo superará los 100 millones de dólares y se costeará con un crédito internacional y la venta de derechos de naming por 10 años.

Licitación y plazos: La apertura de sobres de las empresas constructoras ocurrirá en febrero y la obra no afectará la localía del equipo, salvo en tres partidos puntuales. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate)