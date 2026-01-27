"Me copia todo el tiempo": Moria Casán destrozó a Wanda Nara La conductora cruzó a la empresaria, a quien acusó de usar sus famosas frases y aprovechar la relación con sus exparejas, Maxi López y L-Gante, para avanzar en su carrera. + Seguir en







La conductora apuntó contra la mediática y su carrera profesional. Redes sociales

Moria Casán habló sin filtro sobre Wanda Nara, a quien acusó de imitarla en todo momento y de construir su carrera en base a algunas de sus famosas frases. "Me copia todo el tiempo", aseguró.

La exvedette se enojó con la presentadora de MasterChef Celebrity porque, según afirmó, hizo su carrera robando frases suyas como si fueran originales. "Me emula, me saca provecho, pero no está actualizada”, remarcó La One.

La actriz acusó a la mediática de plagiar su "lengua karateca" para lograr rebote en los medios y de usar a sus exparejas, Maxi López y L-Gante, para tener repercusión. "Escuchame, en 1999 hice un programa con mis dos maridos y que arrasó, porque era muy vanguardia. Ahí están los dos, eso lo hice en América TV", apuntó.

Casán fue dura contra Wanda: "Todo esto lo hice yo hace más de 25 años y ahora me copia la señora ex de Icardi", fue el descargo en su programa de El Trece, La Mañana con Moria.