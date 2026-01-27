Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

La actriz de 28 años colgó corpiños en el emblemático cartel de Hollywood para promocionar su nueva marca de lencería. El video se viralizó y podría enfrentar consecuencias penales.

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

La famosa actriz estadounidense Sydney Sweeney , protagonista de la serie Euphoria y de la película recientemente estrenada La asistenta, podría terminar presa después de que se conociera un video suyo en el que se la ve colgando corpiños en el emblemático cartel de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, para promocionar su marca de lencería.

El video fue grabado por un equipo de filmación que acompañó a la actriz de 28 años en la excursión por la montaña. Allí se la ve a la joven, vestida con un buzo oscuro y una gorra, mientras cuelga varios corpiños de las letras del famoso emblema de la ciudad. Las imágenes fueron difundidas por el portal de espectáculos local TMZ.

Desde TMZ señalaron que los corpiños son parte de la futura línea de ropa interior de Sweeney, que se espera que sea lanzada en las próximas semanas. Entre algunos de los inversores de su marca se encuentran el magnate dueño de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez.

Sin embargo, la actriz podría enfrentarse a graves problemas legales, ya que el cartel de Hollywood es un símbolo de la ciudad y está celosamente protegido por las autoridades locales. El encargado de su mantenimiento es la Cámara de Comercio de Hollywood, la misma que gestiona la entrega de las más de 3.800 estrellas del Paseo de la Fama. Está prohibido tocar el cartel y tan solo se puede llegar a él con un permiso especial, que Sweeney no habría gestionado.

“La producción en la que participaron Sydney Sweeney y el letrero de Hollywood no fue autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood. No tuvimos conocimiento previo de ella” , aseguró el presidente y director ejecutivo de la misma, Steve Nissen . “La Cámara de Comercio de Hollywood es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la imagen del letrero de Hollywood, por lo que cualquier persona que desee utilizar o acceder al mismo con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Hollywood para hacerlo”, detalló.

La Cámara de Comercio de Hollywood no descartó tomar medidas legales contra Sweeney por irrumpir en el emblemático cartel de la ciudad, lo que supone graves penas como la prisión por dañar un patrimonio histórico. “Todavía estamos investigando cómo y bajo qué autoridad, si es que alguna lo hizo, accedió el equipo de producción al lugar", dijo Nissen.

Las picantes imágenes de Sydney Sweeney como modelo de OnlyFans en el nuevo tráiler de Euphoria

La espera se hizo larga y cuatro años después vuelve Euphoria, la serie ganadora de nueve premios Emmy creada por Sam Levinson. Años después de la graduación de los protagonistas, Rue (interpretada por Zendaya) busca dar un giro total en su vida, cuando es interceptada por los fantasmas de su pasado.

HBO Max estrenó el tráiler oficial para anunciar la tercera temporada y confirmó el regreso de las figuras principales del elenco, que reúne a algunas de las estrellas más cotizadas de Hollywood, como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

Sidney Sweeney

Las imágenes del primer tráiler ya están dando que hablar porque Cassie (Sydney Sweeney) explora una nueva faceta en la venta de contenido explícito como modelo de OnlyFans, mientras que su novio Nate Jacobs (Jacob Elordi) vive una vida de aparente estabilidad que corre peligro al descubrir lo que su pareja hace en su tiempo libre.

En cuanto a Maddy (Alexa Demie), reaparece en su versión adulta y demuestra que siguió un camino más intenso, marcado por un tono más oscuro. Una de las versiones que circularon la posiciona como la dueña de un strip club a las afueras de la ciudad.