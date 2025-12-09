Con la reforma laboral como proyecto principal, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo El jefe de Gabinete reiteró que el Ejecutivo impulsará una reforma laboral y dio precisiones sobre sus alcances. Por + Seguir en







Manuel Adorni encabezó la presentación del informe.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparte el informe final del Consejo de Mayo y adelantó este martes que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei será uno de los temas principales, con foco en la "ultraactividad" y con "temas para trabajadores autónomos y de plataformas".

Adorni detalló que el proyecto oficial estará cargado en la página web oficial del Gobierno (www.argentina.gob.ar) durante esta tarde y precisó que habrá "cambios en trabajo agrario" y se derogarán "normas obsoletas como la Ley de Teletrabajo, que no obtuvo el efecto deseado".

Además, el funcionario de Milei reveló que de los 10 puntos del Pacto de Mayo, el Consejo no trató la reforma previsional ni la coparticipación federal, los puntos seis y nueve del pacto. También aclaró que el carácter del organismo es "consultivo, sin poder vinculante".

"La coparticipación federal requiere de la presencia de todos los gobernadores y la reforma previsional requiere modificaciones en el esquema laboral, así que esos dos puntos quedaron afuera", indicó el ex vocero presidencial en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Adorni afirmó que el Gobierno enviará todos los proyectos al Congreso: "Algunos los trabajaremos durante extraordinarias y otras iniciativas durante el periodo 2026".

Punto por punto, las conclusiones del Consejo de Mayo 1. "Inviolabilidad de la propiedad privada" Ley de Expropiaciones : indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.

: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. Desalojos : entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.

: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación. Barrios populares : se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio. 2. "Equilibrio fiscal innegociable" Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria : Prohíbe el déficit del presupuesto nacional. Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos. Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.

: No pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación). 3. "Reducción del gasto público en torno al 25% del PBI" Congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.

Las provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN). 4. "Educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar" Mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.

Rol activo de las familias en el proyecto educativo de sus hijos.

No prohibir la educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.

Evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes). 5. "Reforma tributaria" Sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).

Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales).

Reducción de la carga fiscal laboral.

Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.

Eliminación de impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles. 7. "El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país" Modificación de la Ley de Glaciares para permitir la explotación de recursos.

Revisión del régimen de Zona fría y cambios en la Ley de Bosques y la Ley de Agricultura.

Se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional. 8. "Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal" Flexibilización de normas laborales relacionadas a la "ultraactividad" y la prelación de los convenios colectivos de trabajo.

Régimen específico impulsado por el diputado Cristian Ritondo para trabajadores autónomos y de plataformas.

para trabajadores autónomos y de plataformas. Cambios en trabajo agrario y derogación de "normas obsoletas". 10. "Apertura al comercio internacional" Implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción.

Enviar al Congreso tratados pendientes para modernizar la inserción internacional de Argentina. Quiénes conformaron el Consejo de Mayo Adorni presidió el Consejo de Mayo tras la salida de Guillermo Francos del Ejecutivo y lideró las reuniones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias firmantes del Pacto; la senadora nacional, Carolina Losada, en representación de la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, en representación de la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del empresariado.