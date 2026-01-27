IR A
IR A

Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

El avance profesional de la joven cronista fue cuestionado por el experimentado periodista deportivo durante la última emisión del programa Bendita TV.

Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

El inicio del Torneo Apertura 2026 marcó un hito en las transmisiones de los partidos de fútbol con el debut de Morena Beltrán en el rol de comentarista de la señal ESPN. La periodista, de 26 años, realizó la transición desde el campo de juego hacia el análisis técnico, consolidando un perfil basado en la lectura táctica y el enfoque analítico de los partidos de Primera División.

Joseph Blatter, expresidente de FIFA.
Te puede interesar:

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

Sin embargo, este avance profesional fue cuestionado por Horacio Pagani durante la emisión del programa Bendita TV, en Canal 9. El veterano periodista, de 82 años, reaccionó con disconformidad ante el planteo de sus compañeras de panel, quienes reclamaban una mayor apertura de espacios para las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Pagani justificó su postura apelando a la tradición histórica del deporte: “El fútbol es, en esencia, masculino y tiene una historia de casi 200 años protagonizada por hombres”, sostuvo. El cronista minimizó la creciente participación femenina en los medios y marcó una tajante distancia respecto a la idoneidad de las nuevas analistas en la pantalla.

Durante el intercambio, el periodista profundizó su crítica y lanzó una frase que generó inmediata repercusión en redes sociales: “No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”.

Ante los argumentos de las panelistas sobre el creciente interés del público femenino por este deporte, Pagani fue inflexible al establecer un filtro de legitimidad para ejercer la profesión. “No les tiene que gustar, tienen que entender del juego”, sentenció.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nsumoh se convertirá en el futbolista africano número 60 en pasar por el fútbol argentino..

Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que jugará en el fútbol argentino: en qué club

La Selección arrancará el Mundial 2026 en la ciudad de Kansas.

El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

Ángel Romero jugará en Boca.

Se terminó la espera: Boca presentó a Ángel Romero como su primer refuerzo

Su paso por el club estuvo marcado por el reencuentro con Lionel Messi, con quien mantiene una relación de larga data.

No es De Paul: el argentino que pasó por la Selección y se va del Inter Miami de Messi

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Boca: se cayó la llegada del refuerzo que más quería Juan Román Riquelme

Tras su lesión, Germán Pezzella podría volver a jugar en marzo o abril.

La decisión especial que tomó Pezzella y sorprendió a todo River

últimas noticias

Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Hace 53 minutos
Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

Hace 1 hora
Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

Hace 1 hora
Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental

Hace 1 hora
play

Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol

Hace 2 horas