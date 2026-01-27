Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol" El avance profesional de la joven cronista fue cuestionado por el experimentado periodista deportivo durante la última emisión del programa Bendita TV. + Seguir en







Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

El inicio del Torneo Apertura 2026 marcó un hito en las transmisiones de los partidos de fútbol con el debut de Morena Beltrán en el rol de comentarista de la señal ESPN. La periodista, de 26 años, realizó la transición desde el campo de juego hacia el análisis técnico, consolidando un perfil basado en la lectura táctica y el enfoque analítico de los partidos de Primera División.

Sin embargo, este avance profesional fue cuestionado por Horacio Pagani durante la emisión del programa Bendita TV, en Canal 9. El veterano periodista, de 82 años, reaccionó con disconformidad ante el planteo de sus compañeras de panel, quienes reclamaban una mayor apertura de espacios para las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Pagani justificó su postura apelando a la tradición histórica del deporte: “El fútbol es, en esencia, masculino y tiene una historia de casi 200 años protagonizada por hombres”, sostuvo. El cronista minimizó la creciente participación femenina en los medios y marcó una tajante distancia respecto a la idoneidad de las nuevas analistas en la pantalla.

Durante el intercambio, el periodista profundizó su crítica y lanzó una frase que generó inmediata repercusión en redes sociales: “No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”.