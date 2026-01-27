27 de enero de 2026 Inicio
Accidente de Bastian: inhabilitaron a los conductores de los dos vehículos que chocaron

Así lo resolvió el Ministerio de Transporte bonaerense, luego de la intervención de la Justicia. El menor de ocho años permanece internado en Mar del Plata en grave estado.

La cartera a cargo de Martín Marinucci señaló que la medida contra Noemí Quirós y Manuel Molinari fue resuelta por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial en el marco de la investigación judicial, luego de que ambos conductores dieran positivo en las pruebas de alcohol en sangre.

En tal sentido, el organismo advirtió sobre los riesgos para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes. "Implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales", marcó la resolución.

El hecho se produjo el 12 de enero alrededor de las 20, cuando Bastian se encontraba en una UTV junto a su padre, una mujer y dos menores. En ese momento, una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra el vehículo en la zona de La Frontera. Inmediatamente, el niño fue asistido en una posta del Operativo de Prevención, que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

El parte médico de Bastian tras la sexta operación

Según el parte médico difundido después de la operación de este sábado, la intervención quirúrgica fue exitosa. La última semana habían descubierto en una resonancia magnética que Bastian sufrió lesiones graves en el cerebro y la cervical.

"Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía", indicaron desde el centro de salud y agregaron: "El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva".

El equipo médico había decidido mantener al menor con inmovilización cervical y con asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía. Se encuentra bajo el cuidado de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

