Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol El hecho se produjo sobre la Avenida Francisco Beiró, donde tres ladrones inhabilitaron las cámaras de seguridad. "El relajarse lleva a que pasen estas cosas", lamentó el encargado del comercio.







El hecho se produjo en una concesionaria de Villa Devoto.

Un total de tres ladrones robaron u$s60.000, camisetas de fútbol y otros objetos de valor en una concesionaria de autos del barrio porteño de Villa Devoto y escaparon, por lo que permanecen prófugos e intensamente buscados por las autoridades.

El hecho se produjo en la concesionaria Dalla's Car, ubicada sobre Avenida Francisco Beiró al 3300. "Después de ganar el acceso al lugar, se llevaron desde camisetas de fútbol firmadas por jugadores hasta un monopatín eléctrico. Hasta el momento no hay noticias de los ladrones", expresó el periodista Leonardo García en El Diario, por C5N. Las camisetas habían sido regaladas por amigos del dueño y clientes del lugar.

Embed En tanto, el encargado del comercio, llamado Luciano, detalló en diálogo con el cronista Hernán Nucera cómo ingresaron los ladrones: "El robo fue el domingo a las 2. Yo me enteré el lunes a la mañana porque los ladrones cortaron la corriente y, por lo tanto, las cámaras. Ingresaron por la zona principal y también rompieron la puerta de una oficina. Se llevaron camisetas de fútbol, u$s60.000, una computadora y celulares viejos".

"Robaron más o menos 100 camisetas y todas firmadas. La gran mayoría dicen 'Con cariño para Dalla's Car', por lo que entonces no tiene mucho sentido el robo. Hace seis años que estoy acá y nunca me pasó nada. El relajarse lleva a que pasen estas cosas", lamentó.