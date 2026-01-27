El riesgo país perfora los 500 puntos básicos por primera vez en 8 años El índice que elabora la banca JP Morgan alcanzó los niveles registrados el 11 de junio de 2018. En la bolsa de Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 1,1%. Por + Seguir en







El riesgo pais perforó este martes la barrera de los 500 puntos básicos y alcanzó los niveles registrados el 11 de junio de 2018. La caída de 14 unidades del índice medido por la banca JP Morgan tuvo un fuerte impacto en el mercado de Wall Street, donde los títulos en dólares suben hasta 1,1%.

De cerrarse la rueda financiera en dicho nivel, esto le permitiría a la Argentina volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas por debajo del 10%, que llevaría a la chance de refinanciar los vencimientos de deuda que debe afrontar en 2025.

En la bolsa de Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 1,1%, en el caso de los Bonares emitidos bajo legislación argentina, y hasta 0,2% en el caso de los Globales (con jurisdicción neoyorkina).