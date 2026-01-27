27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El riesgo país perfora los 500 puntos básicos por primera vez en 8 años

El índice que elabora la banca JP Morgan alcanzó los niveles registrados el 11 de junio de 2018. En la bolsa de Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 1,1%.

Por
El riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos. 

El riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos. 

El riesgo pais perforó este martes la barrera de los 500 puntos básicos y alcanzó los niveles registrados el 11 de junio de 2018. La caída de 14 unidades del índice medido por la banca JP Morgan tuvo un fuerte impacto en el mercado de Wall Street, donde los títulos en dólares suben hasta 1,1%.

Luis Caputo y Javier Milei.
Te puede interesar:

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

De cerrarse la rueda financiera en dicho nivel, esto le permitiría a la Argentina volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas por debajo del 10%, que llevaría a la chance de refinanciar los vencimientos de deuda que debe afrontar en 2025.

Riesgo país

En la bolsa de Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 1,1%, en el caso de los Bonares emitidos bajo legislación argentina, y hasta 0,2% en el caso de los Globales (con jurisdicción neoyorkina).

Por su parte, el S&P Merval crece 2,7% y llega los 3.216.820,87 puntos básicos. En cuanto a las acciones locales la mayores suban se dan en Cresud (+8,8%), Transener (+5,6%) y BBVA (+4,7%), Telecom (+3,7%) y Loma Negra (+3,3%).

Noticias relacionadas

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

La firma Emilio Alal fue fundada en 1914 y cerró sus plantas productivas de hilados y telas. 

Crece la crisis en la industria textil: cerró una empresa centenaria y despidió a 260 trabajadores

Anses explicó qué pasará con el bono para pensionados en febrero.

Urgente ANSES: qué pasará con el bono para pensionados en febrero 2026

Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.

Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento

Rating Cero

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 
play

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 9 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 48 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora