Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de enero

El oficial opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con una caída acumulada de $5.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con una suba de $5. Por su parte, el blue sube a $1.490, mientras que el mayorista trepó a $1.437,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El Banco Central volvió a comprar dólares.
El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya superó los u$s1.000 millones. Además, las reservas brutas superan los u$s45.740 alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.437,30.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.511,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.465,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.442.

El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.

El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva en el inicio de la semana

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en enero.

Tras otra semana de estabilidad, el dólar encara el cierre de enero cerca de los $1.400

La cotización del dólar sigue incentivando las colocaciones en moneda local.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de enero

El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 

Tras varios días en baja, el dólar oficial cerró la semana con un leve rebote

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.

El riesgo país llegó a su punto más bajo en más de siete años

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 

Milei fijó nuevas condiciones para liberar el dólar: "Cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario"

