Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

La ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Manuela Arancibia, destacó que el promedio de ocupación durante los primeros veinte días de enero fue del 49,4%, con establecimientos que llegaron a registrar hasta un 90%.

Según la ministra Manuela Arancibia, "el relevamiento hotelero diario arrojó una tasa neta de ocupación del 49,4% a nivel provincial, un valor alineado con los promedios históricos del verano en Salta".

Además, la funcionaria subrayó que algunos establecimientos llegaron a registrar una ocupación superior al 90%, mientras que otros se ubicaron por debajo del promedio. "Esta diversidad forma parte de un escenario donde el turista es más selectivo, toma decisiones de último momento y prioriza experiencias auténticas", dijo Arancibia.

Para poder competir con los destinos de la costa atlántica, Salta apuesta a una agenda sostenida de festivales, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas que generan picos de ocupación en distintos puntos del territorio. Además, según señaló la cartera de Turismo, esto permite distribuir a los viajeros en todo el terreno provincial.

"La cultura, la gastronomía regional y nuestras celebraciones tradicionales son grandes aliadas para sostener el turismo durante el verano" , destacó la ministra.

En cuanto a las versiones que circularon respecto al nivel de ocupación, Arancibia aclaró que "los porcentajes difundidos no corresponden a datos oficiales ni reflejan el comportamiento general del destino", y sostuvo que algunos informes se basaron en expectativas o sondeos parciales del sector privado que, si bien expresan preocupaciones legítimas, no describen la realidad completa de la provincia.

Por último, el Ministerio de Turismo y Deportes de Salta señaló que el análisis de la temporada también está atravesado por el contexto macroeconómico nacional. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican que durante 2025 más de 17,5 millones de argentinos viajaron al exterior, mientras que el ingreso de turistas internacionales al país mostró una caída interanual. Este escenario configura un turismo más selectivo, con estadías más cortas y decisiones de viaje más cercanas a la fecha.