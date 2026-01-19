El Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero, con la reforma laboral como proyecto clave

El Gobierno convocó este lunes a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero, con una agenda de temas que incluye el proyecto de la reforma laboral, la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la llamada Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bruselas.
La medida se implementó a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según el texto, las sesiones extraordinarias se extenderán entre el 2 y el 27 de febrero.
Sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario
El decreto estableció un temario de cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero.
También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.
Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.