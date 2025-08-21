21 de agosto de 2025 Inicio
Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Tras el escándalo de coimas que forzó la salida de Diego Spagnuolo, el Gobierno nombró al sanitarista con amplia experiencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El estudio resaltó un amplio apoyo a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan.
Salud pública en la mira: el 69% de los bonaerenses rechaza los recortes y privatizaciones que impulsa el Gobierno

Vilches, médico egresado de la Universidad del Salvador, posee vasta experiencia tanto en el sistema público como privado, y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. Fue asesor en la Jefatura de Gabinete y en la Cámara de Diputados, se desempeñó en IOSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), y trabajó en la Dirección de Salud de la Armada y en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue director de Evaluación de Calidad en Salud.

Además, dirigió áreas médicas en diversas obras sociales gremiales y fue docente en la UCA en cursos de auditoría médica y gestión sanitaria.

Adorni aseguró que las pensiones por invalidez fueron una "caja de la política" durante años y que el Gobierno busca romper ese modelo para asegurar que "los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan", por eso sostuvo que la primera misión de Vilches será realizar una auditoría profunda del organismo.

El nombramiento se produjo a las pocas horas de la destitución del anterior director, Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios en los que él mismo aludía a presuntas coimas relacionadas con Karina Milei y Martín Menem. Aunque la Casa Rosada habló de una "remoción preventiva" para no politizar la situación, el ambiente quedó fuertemente tensionado.

