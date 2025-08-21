Atención: por qué hay que lavar el arroz antes de hacerlo, según expertos Más allá del tipo de grano o de la receta para la que se lo vaya a utilizar, distintos estudios señalan que lavar el cereal ayuda a eliminar sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud. Por







Lavar el arroz puede ahorrarte varias complicaciones de salud.

El arroz es una de las comidas más populares del mundo y forma parte de las recetas tradicionales de muchos países. Es un ingrediente fácil de almacenar y de preparar y se puede cocinar de muchas maneras diferentes aunque, según expertos, es importante lavarlo antes de hacerlo.

Este es un debate común entre los cocineros, que suelen enfocarse en el contenido de almidón del arroz. Para algunas recetas como el risotto, la paella y el arroz con leche, donde lo ideal es que quede más cremoso, por lo general se evita lavarlo. También depende de la variedad de grano que se utilice.

Sin embargo, más allá de la utilidad práctica que pueda tener para una receta en particular o el resultado final en términos de sabor, estudios recientes señalan la importancia de lavar el arroz antes de cocinarlo por cuestiones de salud, ya que sirve para eliminar contaminantes indeseados.

Arroz Freepik Por qué hay que lavar el arroz antes de hacerlo En general, los expertos recomiendan lavar el arroz porque el paquete puede contener restos de polvo, insectos o trozos de cáscara. Además, un estudio de la Universidad de Queensland reveló que 100 gramos de grano contienen entre 3 y 4 miligramos de microplásticos, o hasta 13 miligramos si es arroz instantáneo: lavarlo ayuda a eliminar entre 20% y 40% de estas partículas.

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advirtió que el arroz empaquetado puede contener altos niveles de arsénico, y lavar el grano es fundamental para deshacerse de un 90% de este elemento químico. También ayuda a eliminar entre 7% y 20% de los restos de plomo y cadmio.

Lavar el arroz evita consumir sustancias perjudiciales para la salud, pero conserva todos sus nutrientes y beneficios: es rico en carbohidratos, así que aporta energía a lo largo del día; regula los niveles de azúcar en sangre; contiene vitaminas A y C, que funcionan como antioxidantes, y aporta fibra.