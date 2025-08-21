En medio de una nueva pelea entre la expareja, La One no dudó en sumarse con su estilo filoso y agregó un mensaje lapidario que incendió el debate.

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio...".

En un nuevo episodio del interminable escándalo mediático , Moria Casán se metió de lleno en el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi con una frase directa a través de sus redes sociales.

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

En respuesta a un comentario del periodista Nacho Rodríguez , quien cuestionaba la necesidad de Wanda de mantenerse en el centro de la atención, La One contestó con su lengua karateca:

“ Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota . Que suelte al hombre que formó, que asuma, que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera ", escribió en su cuenta de X.

El comentario de Moria apareció en medio de la versión que lanzó Wanda sobre el supuesto embarazo de Eugenia "China" Suárez . “ Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos ”, expresó en un móvil televisivo hace algunas horas.

La aparición de Moria, con su estilo directo, provocó reacciones explosivas en las redes donde fanáticos y detractores celebraron el mensaje y comenzaron a repetir su frase viral.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Wanda Nara volvió a cargar contra Mauro Icardi y lo acusó de incumplir con sus responsabilidades como padre, en un nuevo capítulo de la batalla legal y mediática que enfrentan desde su separación.

A través de un posteo en las redes sociales, la empresaria lanzó una catarata de reproches contra el futbolista: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo”.

El mensaje llegó luego de que trascendiera que el jugador del Galatasaray fue incluido en la lista de deudores alimentarios, hecho que desató la furia de Wanda.