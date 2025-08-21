21 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno anunció que Alejandro Vilches será el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

"Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área", detalló el vocero presidencial Manuel Adorni por redes sociales.

La Agencia Nacional de Discapacidad quedó bajo la lupa. 

Tras el escándalo por los audios de las coimas que salpica al Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que ya se encuentra intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad y que el interventor será el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Alberto Vilches, a quien definió como un "especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada"

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

En cuenta de X, el funcionario detalló: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan".

"En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", completó el mensaje Adorni.

Qué dicen los audios de las coimas que salpican a Karina Milei

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

Inminente renuncia de Spagnuolo: reunión de urgencia en Casa Rosada tras los audios de la corrupción

