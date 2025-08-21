"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi La periodista estará al frente de un nuevo ciclo de economía, política y actualidad, con información exclusiva, en un años bisagra para la Argentina.







Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10. Redes Sociales

Radio 10 estrena el programa Alguien tiene que ceder con la conducción de la periodista Rosario Ayerdi. El ciclo irá a todos los domingos, a partir del 24 de agosto de 17 a 19.

El nuevo programa apuesta a entender la actualidad económica y política de la Argentina. Con la suma de los temas policiales y deportes.

Ayerdi es parte del equipo de C5N y ahora tendrá su propia emisión en AM 710 con un análisis agudo de la realidad del país y el mungo, y la información exclusiva de la actualidad.

Embed Alguien Tiene Que Ceder



El nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi (@rosarioa)



Desde este domingo de 17 a 19hs, un espacio para entender la política, la economía, la actualidad policial y el deporte con mirada aguda y datos exclusivos. pic.twitter.com/DNJutQRoDR — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 21, 2025 Ayerdi estará acompañada por el periodista deportivo Rodolfo "Gringo" Cingolani, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en la información económica.