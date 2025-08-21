"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

Radio 10 estrena el programa Alguien tiene que ceder con la conducción de la periodista Rosario Ayerdi. El ciclo irá a todos los domingos, a partir del 24 de agosto de 17 a 19.
La periodista estará al frente de un nuevo ciclo de economía, política y actualidad, con información exclusiva, en un años bisagra para la Argentina.
El nuevo programa apuesta a entender la actualidad económica y política de la Argentina. Con la suma de los temas policiales y deportes.
Ayerdi es parte del equipo de C5N y ahora tendrá su propia emisión en AM 710 con un análisis agudo de la realidad del país y el mungo, y la información exclusiva de la actualidad.
Ayerdi estará acompañada por el periodista deportivo Rodolfo "Gringo" Cingolani, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en la información económica.
Tiene el desafío de invitar voces al diálogo, en medio un turbulento clima político en una año de elecciones. "Porque en tiempos de grietas, elegimos tender puentes", aseguró la comunicadora.