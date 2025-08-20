20 de agosto de 2025 Inicio
Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Con la inflación de julio en 1,9%, las prepagas anunciaron nuevos incrementos para septiembre.

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

La medicina privada volverá a aumentar en septiembre por encima de la inflación. Conocido el Índice de Precios al Consumidor de julio, que según el Indec fue del 1,9%, las principales empresas de medicina prepaga notificaron a sus asociados que en el noveno mes del año las cuotas volverán a subir, con aumentos que van del 1,68% al 2,2%.

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica
El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El Hospital Italiano encabeza la lista con un incremento del 2,2%, seguido por el Británico con un 2%. OSDE aplicará una suba de 1,75%, Medicus 1,68% y Medifé 1,8%.

Swiss Medical, Galeno, Avalian, Sancor y el Alemán se alinearon con el IPC en 1,9%. En el extremo inferior aparece Accord, que ajustó apenas 1,45%.

Los nuevos valores ya pueden consultarse en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, lanzada en julio con el objetivo de transparentar el mercado. El sistema permite comparar precios, cobertura, cantidad de prestadores y condiciones según edad y lugar de residencia.

Desde el organismo regulador explicaron que la medida busca incentivar la competencia y brindar mayor información a los usuarios. Sin embargo, en la práctica, las subas se repiten mes a mes con la misma dinámica: apenas se conoce el dato del INDEC, las empresas cargan los nuevos valores.

Mientras tanto, el poder adquisitivo de los afiliados se resiente frente a un servicio que siempre parece encontrar la forma de ir un paso más adelante que la inflación.

