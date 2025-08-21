Distintas fuentes aseguraron que una trabajadora del club fue violentada antes de que se inicio el partido y otros compañeros resultaron recibieron heridas de gravedad. Hasta el momento no existe una versión oficial.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente.

Los graves incidentes de este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América , donde se disputaba el encuentro por la Copa Conmebol Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile , fueron el marco donde se habrían producido serios ataques contra empleados del club de Avellaneda , según varias denuncias que fueron apareciendo en las últimas horas.

El periodista partidario Renato Della Paolera relató el mensaje que recibió por parte de un empleado del club: "Compañero de una persona que cuidaba los baños y que tuvo que pasar por una situación absolutamente desagradable. Denigrante lo que le hicieron a una empleada del club".

En ese mismo mensaje, explicó que este ataque ocurrió "temprano cuando fueron entrando" los barras chilenos, quienes "llegaron para agredir, para hacer daños": "Robaron el depósito donde estaban los materiales de limpieza y le hicieron algo a una empleada en ese depósito", denunció. Aunque evitó ser explícito, el mensaje apuntaba a que esa empleada habría sido abusada por estos hinchas en la previa del encuentro.

Esta versión fue respaldada por Laura Cáceres, esposa del arquero del Rojo, Rodrigo Rey , quien transmitió en sus redes información que recibió por privado: "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara".

Renato Della Paolera da a entender que los chilenos de la U de Chile ABUSARON a una mujer en los baños de independiente. Pero es muy cagón para decirlo claramente y parece encubrir al club. @renatodp7 @MuyCAI @Independiente pic.twitter.com/dfraTrPAGk

Además, esa misma fuente le aseguró que los barra bravas "fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello".

Por último, la cuenta de Instagram de la agrupación Socios Unidos de Independiente informó "que una mujer embarazada perdió a su bebé en la tragedia de anoche entre los hinchas de U. de Chile".

La esposa de Rodrigo Rey compartió una denuncia que recibió

Mensaje de hinchas de Independiente

Revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

La polémica en torno a la seguridad en el partido entre Independiente y Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo con la filtración de un documento, surgido de una reunión previa entre la CONMEBOL, la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades del club, que dejaba al descubierto serias irregularidades y planteaba con claridad la necesidad de limitar el acceso de público en ciertos sectores del estadio Libertadores de América.

Según reveló el portal Doble Amarilla, en el documento se advertía expresamente sobre “la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior” destinada a los hinchas locales.

Sin embargo, la propia dirigencia de Independiente informó en esa misma reunión que las localidades ya habían sido vendidas, lo que hizo imposible aplicar la restricción sugerida por los organismos de seguridad.

Como medida alternativa, las autoridades dispusieron reforzar la presencia de efectivos en la tribuna visitante superior, con la intención de evitar que los simpatizantes de Universidad de Chile pudieran arrojar objetos o generar incidentes hacia el público de Independiente ubicado en la parte inferior. El compromiso incluía tanto a la Policía bonaerense como a personal de seguridad privada contratado por el club.