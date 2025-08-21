Los videos más estremecedores de la brutal batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile Luego de la barbarie en el Libertadores de América, se conocieron nuevas imágenes de lo que fue el enfrentamiento entre una facción de la barra brava del Rojo y un grupo de chilenos que habían quedado rezagados en la tribuna. Por







Salieron a la luz nuevo videos de la barbarie desatada entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El sensible material audiovisual refleja lo que fue el brutal y sangriento enfrentamiento entre una facción de la barra brava del Rojo y un grupo de chilenos que habían quedado rezagados en la tribuna del Estadio Libertadores de América.

En un primer momento, los hinchas locales se subieron al alambrado en una de las tribunas e intentaron ingresar al campo de juego para llamar la atención del árbitro por el ataque que estaban sufriendo por parte de la parcialidad visitante. Los incidentes siguieron hasta tiraron una bomba de estruendo desde la parcialidad chilena. Mientras que los hinchas locales que estaban en la tribuna general baja, fueron pasando a una de las plateas.

Aunque la voz del estadio ordenó a los hinchas visitantes retirarse de la tribuna y advirtió sobre posibles sanciones, los simpatizantes de la U se negaron a marcharse. Cuando todavía había simpatizantes chilenos en la tribuna, la barra brava de Independiente irrumpió en el sector y desató una brutal agresión, hecho que puede reflejarse en los dramáticos videos que se hicieron virales en redes sociales.