21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Los videos más estremecedores de la brutal batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile

Luego de la barbarie en el Libertadores de América, se conocieron nuevas imágenes de lo que fue el enfrentamiento entre una facción de la barra brava del Rojo y un grupo de chilenos que habían quedado rezagados en la tribuna.

Por
Los videos más estremecedores de la brutal batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile

Salieron a la luz nuevo videos de la barbarie desatada entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El sensible material audiovisual refleja lo que fue el brutal y sangriento enfrentamiento entre una facción de la barra brava del Rojo y un grupo de chilenos que habían quedado rezagados en la tribuna del Estadio Libertadores de América.

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino
Te puede interesar:

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

En un primer momento, los hinchas locales se subieron al alambrado en una de las tribunas e intentaron ingresar al campo de juego para llamar la atención del árbitro por el ataque que estaban sufriendo por parte de la parcialidad visitante. Los incidentes siguieron hasta tiraron una bomba de estruendo desde la parcialidad chilena. Mientras que los hinchas locales que estaban en la tribuna general baja, fueron pasando a una de las plateas.

Aunque la voz del estadio ordenó a los hinchas visitantes retirarse de la tribuna y advirtió sobre posibles sanciones, los simpatizantes de la U se negaron a marcharse. Cuando todavía había simpatizantes chilenos en la tribuna, la barra brava de Independiente irrumpió en el sector y desató una brutal agresión, hecho que puede reflejarse en los dramáticos videos que se hicieron virales en redes sociales.

Independiente U de Chile Copa Sudamericana 21 agosto 2025
El momento de la brutal agresión que sufrió un hincha de la U. de Chile.

El momento de la brutal agresión que sufrió un hincha de la U. de Chile.

Batalla entre hinchas de Independiente y U de Chile: los dramáticos videos

Varios hinchas chilenos fueron golpeados, algunos sufrieron herida s de arma blanca y uno de ellos cayó desde la segunda bandeja de la tribuna Pavoni al quedar acorralado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaFurci/status/1958356414331810303&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1958389980218400976&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1958371194127953997&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thecasualultra/status/1958439268885426510&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

play

El mensaje de Boric tras la barbarie en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

play

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

play

"Pedí perdón": el dramático video de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile en Avellaneda

play

Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 97 detenidos

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 7 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 8 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 9 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 12 minutos
Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer

Hace 18 minutos