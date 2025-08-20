20 de agosto de 2025 Inicio
Un experto en longevidad reveló que si comes este alimento a diario mejorarás tu salud exponencialmente

Un tubérculo simple y económico puede potenciar tu bienestar. Sus vitaminas y minerales fortalecen músculos y protegen las células del envejecimiento.

Por
La calidad de la alimentación influye directamente en la energía, la prevención de enfermedades y la forma en que el cuerpo atraviesa el proceso de envejecimiento. Incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede marcar una diferencia importante en la vitalidad y en la expectativa de vida.

El periodista y explorador Dan Buettner, especialista en longevidad y creador del concepto de “zonas azules”, destacó un alimento accesible y nutritivo que contradice la idea de que todos los carbohidratos son perjudiciales. Sus investigaciones señalan que este producto, además de ser económico y versátil, puede ser clave para mantenerse saludable incluso en la adultez avanzada.

En un contexto donde muchas dietas tienden a eliminar grupos completos de nutrientes, este tubérculo se presenta como una opción valiosa y fácil de incorporar. Su perfil nutricional respalda su inclusión diaria y ofrece beneficios que van desde mejorar el rendimiento físico hasta reforzar la salud celular.

Batata

Cuál es el alimento que beneficia a la longevidad si lo consumis diariamente

Según Buettner, la batata es uno de los alimentos más completos y recomendables para favorecer la longevidad. No solo destaca por su sabor y la cantidad de preparaciones en las que puede incluirse, sino también por su aporte de carbohidratos complejos y proteínas, que proporcionan energía sostenida y contribuyen al desarrollo muscular.

Además, este tubérculo es fuente de vitaminas A, C y E, junto con minerales esenciales como potasio, fósforo y calcio. Estos nutrientes ayudan a prevenir calambres, favorecen la recuperación después del ejercicio y ofrecen un poderoso efecto antioxidante. Al reducir el estrés oxidativo, colaboran en la protección celular frente al envejecimiento prematuro.

Batata.jpg
Aunque los carbohidratos refinados en exceso pueden resultar dañinos, eliminar completamente este grupo de la dieta puede significar dejar de lado opciones tan valiosas como la batata. Consumirla de manera habitual, ya sea al horno, hervida o en puré, es una manera práctica de fortalecer la nutrición diaria y sumar beneficios que impactan directamente en la salud a largo plazo.

