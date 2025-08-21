Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de agosto

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.275,92 para la compra y $1.317,83 para la venta, luego de una rueda de miércoles al alza, mientras se aguarda por la reacción de los mercados al rechazo de la Cámara de Diputados al veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. En tanto, el blue cotiza estable en torno a los $1.340 y en Banco Nación se comercializa a $1.315.
El tipo de cambio había comenzado la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.
Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar oficial sigue en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza $1.275,92 para la compra y $1.317,83 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.709,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.311,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.309,60.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.318.