Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de agosto

El oficial opera a $1.275,92 para la compra y $1.317,83 para la venta, mientras hay expectativa por la reacción al rechazo al veto al aumento jubilatorio. Por su parte, el blue continúa siendo el más caro del mercado.

El dólar oficial acumula un alza en lo que va de la semana.

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 
Dólar, tasas y el factor externo: los escenarios que vislumbra el mercado de cara a las elecciones

El tipo de cambio había comenzado la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar oficial sigue en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.275,92 para la compra y $1.317,83 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.709,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.311,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.309,60.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.318.

