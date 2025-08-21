21 de agosto de 2025 Inicio
Con uno menos, River no puede con Libertad y empata 1-1 en el Monumental

El Millonario pone lo mejor que tiene en el partido de vuelta por los octavos de final, tras el empate 0-0 en Asunción: quien gane pasará de ronda. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

Driussi grita con alma y vida el primer gol del partido.

River y Libertad definen un lugar en los cuartos de final de la Libertadores.

River iguala con Libertad, en el estadio Monumental por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el empate 0-0 en Asunción, la serie quedó abierta y se definirá en la cancha del Millonario: quien se lleve el triunfo clasificará a la próxima ronda. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

El Millonario es un equipo en ataque, y otro en defensa. Lo demostró en el primer tiempo donde el conjunto paraguayo se paró de igual a igual, no se metió atrás y tuvo su premio. River dominó el encuentro, sin embargo sufrió en cada contrataque de Libertad y no pudo mantener la diferencia en el campo de juego.

Lucas Martínez Quarta volvió de su lesión, tras superar un esguince de rodilla.

El local se había adelantado en el marcador con una jugada iniciada por un campeón del mundo. Marcos Acuña metió una asistencia premium de tres dedos, para que Facundo Colidio definiera solo en el área. Su remate pegó en el travesaño, y en el rebote Sebastián Driussi, el goleador de River del año con 10 tantos, de palomita marco el primero.

Sin embargo, el equipo paraguayo no se quedó atrás. Había avisado con algunas llegadas esporádicas, pero confirmó su buen momento en la primera etapa con la pelota parada. Así, de un tiro esquina llegó el empate de la visita: fue Robert Rojas, cumpliendo la "Ley del ex", de cabeza en el área chica, quien metió el 1-1 parcial.

Hugo Fernández intenta un remate frente al bloqueo de Martínez Quarta y Armani.

El arranque del segundo tiempo no iba a ser el mejor para el Millonario. A la lesión de Paulo Díaz, que debió ser reemplazado por Sebastián Boselli, se sumó a los 5 minutos la tonta expulsión de Giuliano Galoppo. Así, el local quedó con un jugador menos y sin Juanfer Quintero, que salió para recomponer el mediocampo.

River vs. Libertad en el Monumental: las formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (Sebastian Boselli), Marcos Acuña; Giuliano Galoppo (expulsado), Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero (Matías Galarza Fonda), Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano (Marcelo Fernández), Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Hugo Fernández (Hernesto Caballero), Iván Franco; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Mirá los goles del partido entre River y Libertad

