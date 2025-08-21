Con uno menos, River no puede con Libertad y empata 1-1 en el Monumental El Millonario pone lo mejor que tiene en el partido de vuelta por los octavos de final, tras el empate 0-0 en Asunción: quien gane pasará de ronda. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte. Por







Driussi grita con alma y vida el primer gol del partido. @RiverPlate River y Libertad definen un lugar en los cuartos de final de la Libertadores. @RiverPlate River y Libertad definen un lugar en los cuartos de final de la Libertadores. @Libertadores

River iguala con Libertad, en el estadio Monumental por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el empate 0-0 en Asunción, la serie quedó abierta y se definirá en la cancha del Millonario: quien se lleve el triunfo clasificará a la próxima ronda. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

El Millonario es un equipo en ataque, y otro en defensa. Lo demostró en el primer tiempo donde el conjunto paraguayo se paró de igual a igual, no se metió atrás y tuvo su premio. River dominó el encuentro, sin embargo sufrió en cada contrataque de Libertad y no pudo mantener la diferencia en el campo de juego.

Lucas Martinez Quarta Lucas Martínez Quarta volvió de su lesión, tras superar un esguince de rodilla. @RiverPlate El local se había adelantado en el marcador con una jugada iniciada por un campeón del mundo. Marcos Acuña metió una asistencia premium de tres dedos, para que Facundo Colidio definiera solo en el área. Su remate pegó en el travesaño, y en el rebote Sebastián Driussi, el goleador de River del año con 10 tantos, de palomita marco el primero.

Sin embargo, el equipo paraguayo no se quedó atrás. Había avisado con algunas llegadas esporádicas, pero confirmó su buen momento en la primera etapa con la pelota parada. Así, de un tiro esquina llegó el empate de la visita: fue Robert Rojas, cumpliendo la "Ley del ex", de cabeza en el área chica, quien metió el 1-1 parcial.

river libertad Hugo Fernández intenta un remate frente al bloqueo de Martínez Quarta y Armani. @Libertadores El arranque del segundo tiempo no iba a ser el mejor para el Millonario. A la lesión de Paulo Díaz, que debió ser reemplazado por Sebastián Boselli, se sumó a los 5 minutos la tonta expulsión de Giuliano Galoppo. Así, el local quedó con un jugador menos y sin Juanfer Quintero, que salió para recomponer el mediocampo.