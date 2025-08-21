21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Tras la aprobación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo a varios proyectos del Gobierno, el Presidente expresó su enojo y deseó que "en octubre esto se termine".

Por
Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos".

Te puede interesar:

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado dejó en claro su repudio a las sanciones de este jueves en la Cámara alta. "El cinismo del Senado", apuntó en su mensaje.

"El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año", denunció haciendo mención a la nueva paritaria que firmó en las últimas horas el Senado.

De esta manera, los trabajadores del Congreso y los legisladores pasarán a cobrar más de $10,2 millones en bruto desde noviembre próximo, según estimaciones.

Entonces señaló que así están "escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante", insistiendo en su discurso del "sacrificio" que necesita el país. Por último, se refirió a las próximas elecciones legislativas en las que deseó que haya un cambio. "Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar", expresó.

Milei cuestionó al Senado

José Mayans: "Milei no cree en la división de poderes"

El jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, advirtió que el presidente Javier Milei no respeta el Congreso ni la Constitución Nacional, busca anular al Poder Legislativo y se autopercibe como un "emperador".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, destacó que este jueves en la Cámara alta "fueron rechazados con amplia mayoría en el Congreso y ratificamos el presupuesto universitario".

Sin embargo, recordó que "cuando aprobamos en la sesión anterior siete temas que son importantes, el Presidente defenestró al Congreso, insultó a la vicepresidenta y a nosotros nos dijo que somos un nido de ratas". "El Presidente no cree en la división de poderes ni en la Constitución, piensa que es emperador", analizó.

Senado votación proyectos decretos

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

La ministra Pettovello participó de la conferencia Argentina: perspectivas económicas y políticas en la jornada organizada por Council of the Americas.

Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

El estudio resaltó un amplio apoyo a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan.

Salud pública en la mira: el 69% de los bonaerenses rechaza los recortes y privatizaciones que impulsa el Gobierno

play

Cecilia Roth, tras el "momento feo" con Milei: "Me molestó que se metiera conmigo mucho"

play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Rating Cero

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

últimas noticias

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Hace 27 minutos
Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.

Luis Caputo, en modo campaña: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos"

Hace 28 minutos
play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

Hace 1 hora
Driussi grita con alma y vida el primer gol del partido.

Con uno menos, River no puede con Libertad y empata 1-1 en el Monumental

Hace 1 hora
Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

Hace 1 hora