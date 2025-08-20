20 de agosto de 2025 Inicio
Fentanilo mortal: ordenan detener a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

La Justica de La Plata lanzó 10 allanamientos con órdenes de detención para Furfaro y sus hermanos Diego y Damián García, en el marco de la causa de fentanilo contaminado que dejó el saldo de al menos 97 muertes.

A través de 10 allanamientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención para el titular de HLB y de Laboratorios Ramallo, empresas que están siendo investigadas por la distribución de fentanilo adulterado que actuó como un factor agravante decisivo en el “desenlace fatal” de las personas afectadas.

Además, las órdenes de detenciones abarca a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes llevaban el control de las actividades de los laboratorios; la madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; del director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; de los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el DT de HLB, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Lab. Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X.

Diego García, Damián García y Horacio Tallarico fueron detenidos esta noche por efectivos de la PSA. En cuanto a Furfaro, la policía no lo encontró en su casa y esperan que se entregue en las próximas horas. Los lotes de fentanilo fueron elaborados en diciembre de 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., operado en conjunto con HLB Pharma, y distribuido por la droguería Alfarma, administrada por la madre del empresario Furfaro.

Un peritaje del cuerpo médico forense reveló que el fentanilo contribuyó al "desenlace fatal" de la mayoría de los pacientes

El primer informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense determinó que la presencia de bacterias en el fentanilo adulterado actuó como un factor agravante decisivo en el “desenlace fatal” de las personas afectadas. Se trata de las conclusiones de las pericias sobre 20 historias clínicas analizadas por el equipo dependiente de la Corte Suprema.

El lote bajo sospecha es el 31202, producido el 18 de diciembre de 2024 y contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Los resultados ya fueron elevados al juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, que concentra la investigación.

El documento determinó que no se pudo establecer un “Nexo Causal Directo” entre la aplicación del fármaco adulterado y la causa de muerte de los pacientes. Sin embargo, el estudio sí certificó que en 12 de los casos revisados la administración del producto actuó como “un factor agravante significativo” en cuadros clínicos complejos, contribuyendo de manera decisiva al desenlace fatal.

La investigación incluyó pacientes de instituciones como el Hospital Italiano de La Plata, el Hospital Clemente Álvarez y el Hospital Italiano de Rosario, además de centros privados como el Instituto Dupuytren de Traumatología y Ortopedia, el Sanatorio Parque de Rosario, el Sanatorio Parque de Entre Ríos y el Sanatorio Cullen de Santa Fe.

