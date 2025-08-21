Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi La actriz y pareja del señalado como tercero entre Nico Vázquez y su ex, decidió pronunciarse en medio del escándalo mediático.







Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

El escándalo mediático desatado por la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi escaló en las últimas horas luego de que ella confesara en un programa de streaming que le fue infiel y tomaran la decisión de avanzar con el divorcio.

Tras esa revelación, en las redes comenzaron a apuntar que ese tercero podría ser Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra de teatro En otras palabras, con la que están recorriendo el país actualmente luego de realizar una exitosa temporada en calle Corrientes.

Ante esos rumores, muchos buscaron la palabra de Candela Vetrano, pareja de Gil y con quien fueron padres primerizos hace pocos meses. Sin anticipación y para sorpresa de todos, la actriz recurrió a sus redes sociales para realizar un posteo en medio del escándalo.

Cande Vetrano y Andrés Gil La hermana del actor dio la primicia en su programa de streaming Rumis. Redes Sociales Qué dijo Candela Vetrano sobre los rumores que vinculan a su pareja con Gimena Accardi A través de sus historias de Instagram, la actriz de Casi Ángeles y ATAV compartió una publicación de Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fabbri Quinteros que se estrena el próximo 11 de septiembre.

“Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, escribió junto al afiche del filme protagonizado por Miranda de la Serna, Ariel Staltari y Zoe Hochbaum.