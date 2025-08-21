21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo, en modo campaña: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos"

El ministro de Economía resaltó los resultados de la gestión libertaria y polarizó los comicios legislativos del próximo 26 de octubre: "Vamos a votar dos modelos distintos, antagónicos", expresó.

Por
Caputo

Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se metió de lleno en la campaña política de cara a los próximos comicios legislativos nacional de octubre y destacó los logros económicos de la gestión libertaria: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos", expresó.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.
Te puede interesar:

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

En su habitual visita al canal de streaming Carajo, en el programa Las tres anclas, el titular de la cartera económica se refirió a la herencia recibida en diciembre del 2023, cuando asumió Javier Milei, y enumeró los logros obtenidos en este año y medio: "Heredamos la peor situación económica de la historia, es un dato objetivo". Además, agregó: "Íbamos a una hiperinflación, a un nivel de pobreza del 90%, estuvimos a semanas de ser Venezuela".

En ese mismo sentido, se refirió al revés del Gobierno que sufrió en el Congreso tras el rechazo al veto a la ley de Emergencia de Discapacidad por parte de Diputados, y la caída de varios decretos presidenciales en el Senado: "Cuánto mejor nos vaya, más nos van a atacar. Al principio nos a probar algunas cosas porque ellos igual con pochoclos pensando que todo iba a salir mal. El Congreso está atacando el corazón del programa, que es el ancla fiscal, buscando desestabilizar al Gobierno", aseguró el ministro.

Embed

Por otra parte, se refirió al desarme de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), uno de los principales instrumentos que usaban los bancos para colocar su exceso de pesos, que modificó la política monetaria de la gestión: "El país está mejor ahora, que cuando vencían $16 billones todos los días. Sabemos que la situación no es óptima, pero estamos trabajando para cuidar el esfuerzo que hicieron los argentinos estos 18 meses". Y anunció: "La volatilidad de tasas va a terminar cuando finalice el tema electoral".

En cuanto a la volatilidad de las tasas explicó que "a mayor riesgo, mayor tasa" y precisó que sabía que "antes de las elecciones iban a intentar hacer cosas como éstas, de votar 12 leyes en contra". "Entonces, cuál es la tasa de vuelta de equilibrio de ese ese riesgo político. Obviamente es una tasa más alta", aseguró.

Finalmente, concluyó: "Si la cosa por algún factor como puede ser ahora lo político se pone más peludo, eso se va a traducir en Argentina en una caída de la demanda dinero o una mayor inestabilidad. Nuestra reacción va a ser apretar la política monetaria".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad monetaria sacó un nuevo comunicado.

Volatilidad de tasas: el Banco Central definió un nuevo cambio en los encajes para calmar las cauciones a un día

Caputo aseguró que el Gobierno lidera un cambio revolucionario.

En la previa de las elecciones, Caputo apuntó contra la oposición y aseguró: "La gente quiere que aceleremos"

El BCRA le puso piso a la tasa en el mercado REPO (préstamo a corto plazo entre bancos).

Volatilidad de tasas: la caución a un día llegó a tocar 148% tras dos días con cierres bajísimos

Una de las centrales hidroeléctricas. 

El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

play

Bercovich: "Caputo está tan desesperado que improvisa a cada paso"

play

Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real"

Rating Cero

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

últimas noticias

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Hace 25 minutos
Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.

Luis Caputo, en modo campaña: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos"

Hace 26 minutos
play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

Hace 59 minutos
Driussi grita con alma y vida el primer gol del partido.

Con uno menos, River no puede con Libertad y empata 1-1 en el Monumental

Hace 1 hora
Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

Hace 1 hora