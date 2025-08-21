21 de agosto de 2025 Inicio
Soy nutricionista y estos son los 5 alimentos ultraprocesados que parecen sanos pero no lo son

Aunque algunos de los productos que compramos en el supermercado se pueden identificar fácilmente como poco nutritivos, en otros casos es más difícil. Su alto contenido de aditivos está "disfrazado" de snack saludable.

La nutricionista advirtió sobre algunos alimentos que se promocionan como saludables.

La nutricionista advirtió sobre algunos alimentos que se promocionan como saludables.

Cuando se habla de alimentos ultraprocesados, la mayoría de las personas saben que deberían evitar o, al menos, reducir su consumo, ya que estos productos suelen contener muchos aditivos. Sin embargo, lo que desconocen es que incluso algunos que parecen sanos pueden generar problemas de salud.

La nutricionista británica Kayla Daniels le señaló a Daily Mail que algunos alimentos ultraprocesados son fácilmente identificables como "malos" para la salud por su alto nivel de grasas, azúcares, sal y calorías. Este es el caso de las papas fritas de bolsa o las pizzas congeladas, por ejemplo.

Sin embargo, en otros casos es más difícil detectarlos ya que, aunque estos alimentos contienen una gran cantidad de aditivos y conservantes, se promocionan como opciones saludables, ricas en proteínas y bajas en calorías. En particular, la especialista enumeró cinco alimentos ultraprocesados que parecen sanos pero no lo son.

1. Yogur

Aunque hay yogures que son recomendables y hacen buenos aportes nutricionales, como por ejemplo el griego, los productos comerciales suelen tener azúcares añadidos y espesantes que los vuelven menos saludables. Consumidos en exceso, estos edulcorantes pueden llevar a desarrollar resistencia a la insulina y, eventualmente, diabetes.

2. Barritas de proteínas

También conocidas como barras proteicas, es usual que las personas deportistas o muy activas las consuman como snack para obtener energía. Sin embargo, es habitual que contengan edulcorantes artificiales que producen antojos de más azúcar. Además, pueden incluir grasa de palma, que eleva los niveles de grasas saturadas y aumenta el riesgo de sufrir colesterol alto.

3. Leche vegetal

Son una buena opción para quienes no pueden o no quieren consumir leches de origen animal, pero la especialista advierte que no deben tomarse en exceso: los aceites de semillas refinados pueden aportar ácidos grasos omega-6, que contribuyen a la inflamación y otros problemas de salud. Por otro lado, los espesantes añadidos pueden afectar la digestión.

4. Batidos de proteínas

Se trata de aquellas bebidas que se venden en polvo o listas para consumir, y se promocionan como una manera de reemplazar comidas completas y reducir el consumo de calorías. Suelen contener aditivos y emulsionantes que dañan la pared intestinal y pueden llevar a padecer problemas digestivos. También alteran el equilibrio de los microorganismos en el intestino.

5. Barritas de cereal o de granola

El problema de los productos comerciales es que suelen contener una gran cantidad de azúcares añadidos para mejorar su sabor y textura, lo que hace que terminen pareciéndose más a una golosina que a un snack saludable. Incluso algunas que se promocionan como "naturales" pueden generar picos de energía seguidos de bajones, lo que afecta la concentración.

