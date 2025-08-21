IR A
Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

Los actores llegaron a un entendimiento después de 18 años de pareja y la confesión de ella sobre un "desliz" en la relación.

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.
Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

El acuerdo económico se rubricó este jueves, y según trascendió hubo un total acuerdo de ambas partes: ella se queda en la casa donde vivían juntos y él con un departamento que compraron este año en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los detalles de la firma fueron adelantados por la conductora de SQP, en América, Yanina Latorre, quien aseguró: "Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo... Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita".

Agregó: "Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí. Y dicen que van a seguir laburando juntos”.

La declaración de Nico Vázquez: "Nos pasaron cosas muy fuertes"

Después de que Gimena Accardi confesara públicamente su "desliz", en la relación de 18 años con Nico Vázquez, él habló sobre el tema: “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”.

