Los actores Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio, a pocos días de conocerse públicamente la infidelidad de la exCasi Ángeles.
Los actores llegaron a un entendimiento después de 18 años de pareja y la confesión de ella sobre un "desliz" en la relación.
El acuerdo económico se rubricó este jueves, y según trascendió hubo un total acuerdo de ambas partes: ella se queda en la casa donde vivían juntos y él con un departamento que compraron este año en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los detalles de la firma fueron adelantados por la conductora de SQP, en América, Yanina Latorre, quien aseguró: "Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo... Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita".
Agregó: "Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí. Y dicen que van a seguir laburando juntos”.
Después de que Gimena Accardi confesara públicamente su "desliz", en la relación de 18 años con Nico Vázquez, él habló sobre el tema: “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos. Me acuerdo de unas vacaciones en Panamá, de dar las cartas de vuelta, de hacer un análisis de todo lo que nos pasó, que no es joda, porque nos pasaron cosas muy fuertes”.