José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes" El jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria resaltó que este jueves se rechazaron varios proyectos oficialistas y advirtió sobre la intención del Presidente de anular al Poder Legislativo.







El jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, advirtió que el presidente Javier Milei no respeta al Congreso ni la Constitución Nacional, busca anular al Poder Legislativo y se autopercibe como un "emperador".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, destacó que este jueves en la Cámara alta "fueron rechazados con amplia mayoría en el Congreso y ratificamos el presupuesto universitario".

Sin embargo, recordó que "cuando aprobamos en la sesión anterior siete temas que son importantes, el Presidente defenestró al Congreso, insultó a la vicepresidenta y a nosotros nos dijo que somos un nido de ratas". "El Presidente no cree en la división de poderes ni en la Constitución, piensa que es emperador", analizó.

En ese contexto advirtió por la proximidad y la importancia de las elecciones legislativas: "Estamos por elegir la definición del Congreso y él quiere representantes para que el Congreso no funcione" ya que "controla la función del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y la Ley de Presupuesto en donde obviamente hay que dar explicaciones respecto a políticas públicas".